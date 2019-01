Weitere Ehrungen vom Vorsitzenden Christoph Henke konnten die Aktiven Winfried Diekmann (45 Jahre), Eva Hartung (30 Jahre) sowie Sandra Micus und Kirsten Ungerland (beide 30 Jahre) nachträglich aus dem vergangenen Jahr und Dominik Sendler (10 Jahre) entgegennehmen.

Winfried Diekmann erhielt aus diesem Anlass die goldene Ehrennadel des Spielmannszuges Natzungen, Sandra Micus, Kirsten Ungerland und Eva Hartung die goldene Ehrennadel des Volksmusikerbundes mit der »30« und Dominik Sendler die bronzene Ehrennadel des Volksmusikerbundes und des Spielmannszuges Natzungen.

Michael Schabedoth erhält »Goldene Lyra«

Besonders geehrt wurde zudem Michael Schabedoth. Nachdem der junge Musiker bereits in den Jahren 2016 und 2017 wegen seiner sehr guten Beteiligung bei den Übungsabenden und Auftritten des Spielmannszuges jeweils mit dem Aktivorden »Silberne Lyra« ausgezeichnet werden konnte, war er nach Ansicht des Vorstands auch 2018 der eifrigste Akteur des Vereins.

Lediglich an einem der 38 Übungsabende war Schabedoth nicht dabei. Zusätzlich wirkte er bei allen 16 Auftritten mit, die die Natzunger Musiker 2018 absolvierten. Deshalb konnte Schabedoth, der als Schriftführer auch dem Vorstand angehört, die »Goldene Lyra« als Dank und Anerkennung vom Vorsitzenden entgegennehmen.

Bei den Vorstandswahlen wurden der Kassierer Martin Deren­thal, die 2. Kassiererin Sophie Mikus und Materialwart Werner Henke in ihren Ämtern bestätigt.

Anna Sauerland ist die neue Jugendvertreterin

Für den aus Altersgründen ausscheidenden Jugendvertreter Fabian Krolpfeifer wurde Anna Sauerland als Nachfolgerin in den Vorstand gewählt. Fabian Krolpfeifer ist seit 2018 auch 2. Schriftführer und gehört somit auch weiterhin dem Vorstand an. Als Beisitzerin wurde Vera Prenzel neu in den Vorstand gewählt.

Zu Kassenprüfern wählte die Versammlung Christoph Dierkes und Reimund Tewes.

Auftritte für 2019 geplant

Auch für 2019 wurden schon einige Auftritte geplant – etwa beim Fronleichnamspokalschießen und Kinderkönigschießen am 20. Juni, beim Königschießen und Kinderschützenfest am 29. Juni, beim Schützenfest vom 13. bis 15. Juli in Natzungen sowie beim Schützenfest in Eissen am 21. Juli und bei der Warburger Oktoberwoche am 5. Oktober.