Von Charlotte Fricke

Bühne (WB). Ein außergewöhnliches Jahr hat die Löschgruppe Bühne hinter sich: Die Feuerwehrleute mussten 2018 zu mehr als 25 Einsätzen ausrücken. »Grund dafür war vor allem das extreme Wetter, normalerweise haben wir in einem Jahr etwa 13 bis 15 Einsätze«, berichtet Löschgruppenführer Thorsten Dierkes.

In die Zukunft blickt Dierkes optimistisch: »Im Nachwuchsbereich sind wir momentan gut aufgestellt.« Bei der Jahreshauptversammlung wurden Philipp Hengst, Nico Engel, Carolin Fleischhacker und David Arendes als neue aktive Mitglieder aufgenommen. Brandmeisterin Andrea Strube wurde als neues Mitglied von der Freiwilligen Feuerwehr Zierenberg übernommen.

Martin Klare legte sein Amt als Kassierer ab, als Nachfolger wählte die Versammlung Stefan Kropp.

Viele Leistungsabzeichen für verdiente Mitglieder

Der Vorstand konnte außerdem einige Leistungsabzeichen auf Kreisebene verteilen. Das Leistungsabzeichen in Bronze erhielten Carolin Fleischhacker, Nico Engel, David Arendes und Torben Robrecht. Stefan Rengeling, Benjamin Rengeling, Stefan Kropp und Dominik Hengst wurde das Leistungsabzeichen in Gold überreicht. Das Abzeichen Gold 25 ging an Elmar Arendes.

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Truppmannlehrgang wurden Philipp Hengst, Jan Ischen, Torben Robrecht, Nico Engel, Nadja Unger und Christin Weber zum Oberfeuerwehrmann beziehungsweise Oberfeuerwehrfrau befördert. Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Vito Bataglia befördert.

Philipp Hengst, Jan Ischen, Torben Robrecht, Nico Engel, Nadja Unger und Carolin Fleischhacker nahmen zudem am Lehrgang zu Funk- und Kartenkunde teil. Philipp Hengst, Jan Ischen, David Arendes und Nico Engel absolvierten auch den Atemschutzgerätelehrgang.

Vorstand plant wieder mit Motivwagen für Rosenmontag

Thorsten Dierkes konnte außerdem einige langjährige Mitglieder ehren. Josef Waldeyer wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Karl Engel, Heinz Klare und Werner Wrede sind bereits seit 60 Jahren Mitglied in der Feuerwehr.

»Der Rosenmontagsumzug kam im letzten Jahr bei den Zuschauern schlecht an, weil es nur Fußtruppen gab. Die Sicherheitsstandards für Wagen können wir in diesem Jahr erfüllen und deshalb wird es auch wieder Motivwagen geben«, kündigte Thorsten Dierkes im Hinblick auf die traditionelle Karnevalsveranstaltung der Löschgruppe an.

Der Bühner Karnevalsball beginnt am Sonntag, 3. März, um 20.11 Uhr in der Alsterhalle. Der Rosenmontagsumzug startet am 4. März um 13.31 Uhr auf der Schere.