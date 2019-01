Borgentreich (WB). Mehr als 2374 Stunden hat die Löschgruppe Borgentreich-Großeneder 2018 in Einsätze, Ausbildung und Wartungen investiert. Was in diesem Jahr wichtig für die Wehrleute ist, stand bei der jüngsten Generalversammlung neben Ehrungen und Beförderungen im Mittelpunkt.