Die Bewohner des Borgentreicher Seniorenzentrums erlebten eine kurzweilige halbe Stunde, die ihnen die Weihnachtsgeschichte in die Stube brachte. Viele Eltern staunten über das schauspielerische Talent ihrer Sprösslinge.

Mit viel Ruhe und Disziplin spielten die 21 Kinder ihre Rollen: Maria und Josef, die Herbergsväter, die Hirten auf dem Feld, die Engel und die Sterne sowie zum guten Schluss die Heiligen drei Könige. Mehrere Wochen lang hatten die zwei- bis sechsjährigen Schauspieler für diesen Tag geprobt.

Krippenspiel im Seniorenzentrum Borgentreich Fotostrecke

Foto: Astrid E. Hoffmann

Krippenspiel ist Teil einer Projektarbeit

Charlotte Mann ist in ihrem Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin und seit August 2018 im Familienforum (Kindertagesstätte) beschäftigt. Derzeit besucht sie das Berufskolleg in Brakel. Für ihre Projektarbeit, die auch bewertet wird, hat sie sich für das Krippenspiel entschieden – passend zur Weihnachtszeit. Mit ursprünglich 22 Kindern (ein Kind war am Aufführungstag verhindert) übte die Dalhausenerin Lieder ein, bastelte die Kulisse und die Kostüme.

»Die Kinder hatten sehr viel Spaß beim Üben«, versicherte die 19-Jährige. Die Leiterin der »Wintergruppe«, Friederike Lotze, hat die Aufgabe, ihre Projektarbeit zu bewerten. Hörte man auf die Stimmen im Zuschauerraum, gab es dort nur Lob – und für die kleinen Künstler zum Schluss etwas Süßes.