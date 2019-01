Von Verena Schäfers-Michels

»Heute ist unsere letzte Generalversammlung als Männergesangverein«, sagte der Vorsitzende Hans-Werner Kröger. Wie viele andere Chöre plagen »Arion« Nachwuchssorgen.

Durchschnittsalter liegt bei 68 Jahren

Das Durchschnittsalter der 22 aktiven Sänger liegt bei 68 Jahren. Jüngstes Mitglied ist Kassierer Martin Koch mit 48. Weiterhin unterstützen 24 passive Mitglieder den Verein.

Die Lösung des Problems ist die Zusammenlegung mit dem Frauenchor Borgentreich, der – wie der MGV – ebenfalls von Michail Medwedew geleitet wird. Erste Vorgespräche haben bereits stattgefunden.

Neuer Vorstand soll gewählt werden

Nun steht in den kommenden Monaten für beide Chöre eine Menge Arbeit an. In einer gemeinschaftlichen Versammlung wird ein neuer Vorstand gewählt werden müssen und die Planung für die Feierlichkeiten des Jubiläums stehen an.

»Wir würden gerne im Herbst eine Feier in der Schützenhalle veranstalten. Mal sehen, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen«, sagte der Vorsitzende.

Sänger wollen Chornamen erhalten

»Den Namen ›Arion‹ würden wir natürlich gern erhalten«, fügte Schriftführer Josef Evers hinzu. Gemeinsam mit Hermann Berlage und Willi Robrecht erhielt Evers ein Präsent für die regelmäßige Teilnahme an allen Proben und Veranstaltungen. Momentan finden keine Proben statt.

Eine besondere Ehrung erhielt Johannes Koch, der seit vielen Jahren die Pflege und Lagerung der Noten übernimmt. Auch der zweite Notenwart Heinz Berendes wurde mit einer Aufmerksamkeit bedacht.

Chorverbandsleiter ehrt langjährige Mitglieder

Heinz Hartmann, Chorverbandsleiter für Höxter und Warburg, informierte über die Vorteile des Chorverbandes und nahm die Ehrung langjähriger Mitglieder vor.

50 Jahre ist es her, dass Manfred Kröger dem MGV beitrat. Vor 40 Jahren stieß Ulrich Lohmann zu den Sängern. Seit 25 Jahren ist Johannes Schumacher dabei.