Von August Wilhelms

Neben den Jahresberichten hatte der Verein unter dem Vorsitz von Brudermeister Andre Rautenberg viele Tagesordnungspunkte abzuhandeln.

Jubiläumsschützenfest vom 5. bis 8. Juli

Im Mittelpunkt der Versammlung stand das anstehende Jubiläumsschützenfest, das vom 5. bis 8. Juli gefeiert wird. Vor 200 Jahren war die St.-Vitus-Schützenbruderschaft Bühne gegründet worden. Zum Jubiläumsfest hatte der Vorstand ein umfangreiches Festprogramm erarbeitet, das Brudermeister Andre Rautenberg vorstellte.

Am Freitagabend, 5. Juli, beginnt der Festreigen mit dem Bataillonsabend für die ganze Bevölkerung an der Alsterhalle. Am Samstag ist nach dem Eintreffen der Gastvereine der Abmarsch zur Kranzniederlegung. Um 17 Uhr folgt die von Weihbischof Abt em. Professor Dr. Dominicus Meier OSB zelebrierte Festmesse in der St.-Vitus-Pfarrkirche.

»Bevertaler« spielen beim Festball

Von der Kirche geht es dann zum Großen Zapfenstreich auf dem Hofgut Krull, wo die Festansprachen gehalten werden. Mit der Tanzkapelle »Bevertaler« folgt der Festball in der Alsterhalle.

Präsentation ehemaliger Königinnenkleider

Am Sonntag ist um 14 Uhr der große Festzug mit dem Königspaar und seinem Gefolge. Die Präsentation ehemaliger Königinnenkleider steht dann ebenso auf dem Programm wie Kaffee und Kuchen in der Alsterhalle. Um 16 Uhr ist der Königstanz angesetzt und für 19.30 Uhr die Polonaise und der anschließende Tanz zur Musik der »Bevertaler«.

Mit dem Frühschoppen am Montag, 8. Juli, 9 Uhr, beginnt der letzte Schützenfesttag. Um 14.15 Uhr werden die Frauen, das Königspaar und der Hofstaat vom Pfarrheim zum traditionellen Frauenkaffee abgeholt. Mit der Polonaise der Frauen um 18 Uhr klingt das Jubiläumsschützenfest im Alsterdorf aus.

Karl und Anita Rodermund bilden das Goldkönigspaar

Jubilare beim Fest sind in diesem Jahr das Goldkönigspaar Karl und Anita Rodermund (1969) und das Silberkönigspaar Ralf und Luise Fricke (1993). An allen Festtagen ist eine Bilderausstellung »200 Jahre St.-Vitus-Schützenbruderschaft Bühne« in der Alsterhalle zu sehen.

Michael Pavlicic ist Schirmherr des Jubiläumsschützenfestes

Der Schirmherr des Bühner Jubiläumsschützenfestes ist der engagierte Schützenoberst und stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, Michael Pavlicic.

Er wird sein Mitwirken sicher auch dazu nutzen, um für das Bundesfest der Historischen Schützenbruderschaften vom 6. bis 8. September 2019 in seiner Heimatstadt Schloss Neuhaus zu werben.

Weihe der neuen Königskette

Beim Jubiläum soll auch die neue Königskette geweiht werden, die mittels einer Sammelfinanzierung, einem »Crowdfunding«, der Vereinigten Volksbank gespendet wird. Zudem sollen auf Initiative der Schützenbruderschaft mit dem Ortsvorsteher Hans-Günter Fels zum Jubiläum Ortseingangsschilder errichtet werden. Diese sollen dann auf besondere Veranstaltungen des Alsterdorfes hinweisen.

Treue Schützen ausgezeichnet

Bei der Jahreshauptversammlung konnten auch langjährige Schützenmitglieder für ihre Treue zur Bruderschaft geehrt werden. Für 25 Jahre konnten Klaus Behler und Tobias Wolf die Ehrung entgegennehmen. Für 40 Jahre bei den St.-Vitus-Schützen wurde Walter Kunst ausgezeichnet.

Drei Goldene Ehrennadeln verliehen

Die Goldene Ehrennadel für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurde Hermann Dewenter, Karl Mantel und dem langjährigen Schriftführer Wilhelm Waldeyer verliehen. Für diese drei Goldjubilare gab es zudem eine vom Bühner Malermeister Karl-Heinz Kropp mit Farbe und Tinte kunstvoll gefertigte Urkunde.

Beim erfolgreich absolviertem Schießen errang David Sievers die »Eichel in Grün« zur Schützenschnur.