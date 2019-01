Borgentreich (WB). Zur Generalversammlung haben sich die Mitglieder der Löschgruppe Rösebeck getroffen. Bei den Vorstandswahlen standen der 1. Kassierer Stefan Wäsche und der 2. Schriftführer Johannes Willmes zur Wahl. Beide wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Elmar Nolte, stellvertretender Wehrführer der Stadt Borgen­treich, dankte den Kameraden für ihr Engagement. Neben Nolte konnte der Löschgruppenführer Olaf Walter auch den Ehrenlöschgruppenführer Karl-Josef Weber sowie den Ortsvorsteher Hubertus Becker begrüßen.

In der Versammlung blickten die Anwesenden auch auf das Jahr 2018 zurück.

160 Stunden im Einsatz

An Übung, Wartung und Pflege seien 500 Stunden angefallen. Etwa 160 Stunden seien im Einsatz verbracht worden.

Auch gab es einen kurzen Überblick über die Tätigkeiten der Feuerwehr auf Stadtebene. So wurde der Funkverkehr von Analog auf Digital umgestellt.

Über Stadtgrenzen hinweg zusammenarbeiten

Zurzeit wird an einer Überarbeitung der Alarm- und Ausrückordnung der Feuerwehr gearbeitet. Dabei geht es im Wesentlichen darum, wie sich die Kommunen über ihre Stadtgrenzen hinaus unterstützen können.

In Einzelfällen ist dies bereits heutzutage schon möglich, gerade wenn es darum geht, spezielles Gerät zur Verfügung zu stellen.

Elmar Nolte befördert Kameraden

Elmar Nolte zeichnete noch einige Kameraden aus. David Loor wurde für die Teilnahme am Truppmannlehrgang (F1) ausgezeichnet. Auf Grundlage dieser Teilnahme wurde er zum Oberfeuerwehrmann befördert. Weiterhin nahm Loor am Lehrgang Funk- und Kartenkunde sowie am Lehrgang für Atemschutzgeräteträger teil.

Für besondere Leistungen wurde der Oberfeuerwehrmann Christian Rose zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Der Unterbrandmeister Hubert Rose wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Wehr mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Für die Kameraden Hubert Stoppelkamp und Wilhelm Klenke, die ebenfalls 50 Jahre Mitglied sind, wird diese Ehrung nachgeholt.

Festlichkeiten zum Jubiläum

Ein weiterer Punkt der Versammlung war der Ausblick auf das 100-jährige Jubiläum der Löschgruppe Rösebeck in diesem Jahr. Löschgruppenführer Olaf Walter gab schon einmal einen Überblick über die Festlichkeiten, die in der Zeit vom 26. bis 28. April stattfinden.

Wettkampf um den Stadtpokal

Zu Beginn des Festes am Freitag findet der Wettkampf um den Stadtpokal statt. Am Samstag ist eine Messe, die vom Notfallseelsorger Pater Wunram zelebriert wird. Im Anschluss ist aus Anlass dieses Jubiläums ein Großer Zapfenstreich geplant, mit Unterstützung des Spielmannszugs Rösebeck, des Musikvereins Bühne sowie des Schützenvereins Rösebeck. Danach werden verdiente Kameraden ausgezeichnet.

Der Sonntag schließt ab mit einem großen Festumzug, Ansprachen, einem Kuchenbuffet und anschließendem gemütlichen Beisammensein in der Bördeblickhalle. Zum Abschluss verwies Walter noch auf einige Termine, unter anderem den Leistungsnachweis der Feuerwehren, der am 4. Mai in Warburg geplant ist.