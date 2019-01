Von Silvia Schonheim

Borgentreich (WB). Eine Fahrt im Oldtimer oder sogar in einer Pferdekutsche? »Das alles passte nicht zum Hochzeitspaar«, fand Florian Jakobi. Für seine Freunde Corinna Heerdes und Jonathan Fritsch wollte er etwas ganz Besonderes, um sie nach der Trauung von der Kirche in Borgentreich-Rösebeck abzuholen: eine Rikscha sollte es sein.

»Die Braut Corinna hatte zwar aus Jux gesagt, wenn Jonathan sie mal heiraten würde, sollte er sie mit einer Schubkarre fahren. Das war mir aber egal«, lacht der 27-Jährige. Mit seiner Schwester Melissa, die zur Trauzeugin auserkoren war, entschied sich Florian Jakobi für eine Rikscha.

Suche nach einem Hochzeitsgefährt

Die Suche nach einem solchen Hochzeitsgefährt gestaltete sich äußerst schwierig. »Dann habe ich kurzerhand beschlossen, bevor wir eine mieten, kann ich auch selber eine restaurieren. Ich habe Spaß an solchen alten Dingen«, sagt Jakobi. Dabei hätte er schon die Idee im Kopf gehabt, die Rikscha später auch an andere Paare zu vermieten: »Schließlich verleihe ich neben meinem Hauptjob bei der Firma Benteler auch Autoanhänger und Partyzelte. Warum nicht auch eine Rikscha?«

Sechs Wochen vor der Trauung im Oktober wurde er in einer Online-Kleinanzeige fündig. »Ich bin nach Borken an die holländische Grenze gefahren. Zehn Jahre hatte die Rikscha dort nicht fahrtüchtig herumgestanden«, das haben die Vorbesitzer ihm erzählt. Ursprünglich wollten die Restaurantbetreiber das Rad selbst restaurieren, um ihren Gästen einen Shuttle-Service anzubieten. »Daraus ist aber nie etwas geworden«, berichtet Jakobi. Viel mehr weiß er leider nicht über das Rad. Er schätzt, dass es aus den 70er-Jahren stammt. Ob es mal in China oder Indien gelaufen ist? »Ich weiß es wirklich nicht«, bedauert der 27-Jährige.

Florian Jakobi hat die Rikscha restauriert. Foto: Silvia Schonheim Florian Jakobi hat die Rikscha restauriert. Foto: Silvia Schonheim

Mit seinem Vater Harald stellte Florian Jakobi die rostige Rikscha mit löchrigem Verdeck in die Garage und sie machten sich ans Werk: »Wir haben alles auseinander gebaut. Zwei Wochen habe ich nur gesandstrahlt und parallel dazu das Metallgerüst grundiert«, berichtet er. Ein bekannter Lackierer hat das Fahrgestell professionell weiß lackiert.

Weinrotes Verdeck aus Cabrioletverdeck-Stoff

Auch bei dem Verdeck wollte Florian Jakobi keine Kompromisse eingehen: Polsterer und Sattler Andreas Weßler aus Muddenhagen fertigte ihm ein weinrotes Verdeck aus hochwertigem Cabrioletverdeck-Stoff an. Die Wände der Sitzschale hat er selbst aus einem Drahtgeflecht und Gießharz neu aufgebaut. Jakobi: »Mit Glasfaserspachtel hat der Autolackierer die Wände richtig chic gemacht und ebenfalls weiß lackiert.«

Die defekten Felgen stellten den Rösebecker vor ein größeres Problem: »In dieser Größe gibt es in Deutschland keine Felgen.« Per Zufall stieß er auf das Angebot eines Berliners: »Der hatte die Felgen direkt in China bestellt und ein halbes Jahr darauf gewartet. Bevor die Felgen bei ihm ankamen, war ihm die Rikscha geklaut worden. So bin ich an die passenden Felgen gekommen.«

Einen Tag vor der Hochzeit war die Rikscha startklar. Florian Jakobi: »Ich habe noch die letzten Schrauben angezogen, während Freunde die Rikscha schon mit Blumen geschmückt haben.«

140 Kilogramm schwere Rikscha

Einfach zu fahren sei die etwa 140 Kilogramm schwere Rikscha nicht, sie bringt es vielleicht auf sechs Kilometer pro Stunde und das Lenkverhalten sei gewöhnungsbedürftig. »Meinem Freund Jonathan habe ich während des Trampelns ein paar Tipps gegeben. Dann hat es geklappt und er hat seine Braut erfolgreich zur Bördeblickhalle chauffiert«, lacht der 27-Jährige.

Wer also plant, sich die Rikscha bei Florian Jakobi für eine Veranstaltung auszuleihen, kann gerne vorab eine kleine Probefahrt unternehmen (Telefon 0152/53642239). Florian Jakobi: »Ich überlege noch, ob ich die Rikscha vielleicht mit einem Elektroantrieb ausstatten sollte. Mal sehen.«