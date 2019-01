Borgentreich (WB). Intensiv diskutiert wird derzeit über die Nutzung der Windkraft im Borgentreicher Stadtgebiet. Die beiden Bürgerinitiativen »Lebenswertes Bördeland und Diemeltal« und »Für Mensch und Natur – Gegenwind Heimat Hoher Berg« wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten.

In Borgentreich ist geplant, den Flächennutzungsplan zu ändern und neue Konzentrationszonen für die Windenergienutzung auszuweisen. Betroffen wäre davon nach Angaben der beiden BIs eine über 1300 Hektar große Fläche (davon über 500 Hektar Wald) zwischen den Ortschaften Bühne, Manrode, Borgholz und Haarbrück.

Gegen diese Pläne machen jetzt Bühner, Manroder und Muddenhagener Bürger mobil: Die neue BI »Für Mensch und Natur – Gegenwind Heimat Hoher Berg« steht in den Startlöchern.

»Abstand zur Wohnbebauung ist viel zu gering.«

In den geplanten Konzentrationszonen könnten nach Schätzung der Bürgerinitiativen knapp 60 neue Windkraftanlagen Platz finden. Erste Anträge für den Bau neuer Windräder liegen nach Informationen der BI Gegenwind der Stadt Borgentreich bereits vor. Stefan Waldeyer und Matthias Steinmetz vom Vorstand der BI erläuterten die Pläne und ihre Beweggründe, sich gegen die Änderung des Flächennutzungsplans stark zu machen.

»Der geplante Abstand zur Wohnbebauung von 800 Metern ist viel zu gering«, unterstreichen die beiden Bühner. Die geplanten Windkraftanlagen seien zu nah, zu hoch und zu laut. Negative Erfahrungen seien bereits in Muddenhagen und Manrode mit Windkraftanlagen auf hessischem Gebiet gemacht worden. Direkt an der Stadtgrenze gingen dort im vergangenen Jahr sieben Windräder (Windpark Trendelburg) in Betrieb.

Lärmbelastung über den Grenzwerten

»Messungen haben ergeben, dass die Lärmbelastung deutlich über den genehmigten Grenzwerten liegen«, erklärt Oliver Frewer. Auch der Infraschall der Anlagen könne zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Frewer verwies auf den Kapuzinerpater Joachim Wrede, der wegen der Belastung durch Infraschall die Klus Eddessen verlassen habe.

Ein negatives Beispiel seien auch die Windkraftanlagen bei Lichtenau, wo zu viele Anlagen auf engem Raum stünden. Eine derartige Häufung von Windkraftanlagen lehnt die Bürgerinitiative im Borgentreicher Stadtgebiet ab. »Wir möchten keine Lichtenauer Verhältnisse«, meint Josef Jacobi von der BI Lebenswertes Bördeland und Diemeltal.

Info-Veranstaltung in der Alsterhalle

Zudem seien genehmigte Grenzwerte einzuhalten. Neben der Abstandsregelung tauschten sich die Vorstände auch über die Bewertung der Tabuzonen und die Lärmemissionen unterschiedlicher Bautypen aus. Beide BIs möchten, dass sich möglichst viele Bürger in die öffentliche Debatte einbringen.

Gelegenheit hierfür bietet die BI Gegenwind Heimat Hoher Berg mit einer Informationsveranstaltung am 25. Januar in der Bühner Alsterhalle. Experten werden von 19 bis 23 Uhr Stellung beziehen und stehen für Informationen zur Verfügung, die auch die neue Internetseite bietet: www.bi-hoher-berg.de .