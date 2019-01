Von Silvia Schonheim

Borgentreich (WB). Der Abriss der alten Molkerei in Borgentreich-Lütgeneder beginnt. Die Stadt Borgentreich hat die Firma Flore aus Volkmarsen mit dem Abbruch beauftragt. Gestern haben Mitarbeiter des Unternehmens mit dem Ausräumen von alten Möbeln, Türen und Bodenbelägen begonnen.

»Bis Ende Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein«, sagt Stadtkämmerer Christof Derenthal. Ob der Zeitplan sich realisieren lasse, sei witterungsabhängig.

Räume müssen ausgeräumt werden

Bevor Baggerfahrer Daniel Schulze die ersten Wände zum Einsturz bringt, müssen die Räume aber zunächst ausgeräumt sein. »Hier muss alles raus. Der ganze Abfall muss sortenrein getrennt und entsorgt werden. Kupferdiebe waren schon in den Gebäuden und haben einige Rohre rausgerissen«, erklär Dieter Stromberg, Leiter des Fachbereichs Gebäudemanagement. Die Abrissarbeiten mit dem Bagger werden im Werkstattbereich beginnen.

Wenn Ende Februar die Arbeiten beendet sind und der Schutt beseitigt ist, möchte die Stadt Borgentreich auf dem Areal drei Bauplätze anbieten.

Gebäude von Privateigentümer erworben

Die Stadt hatte den Gebäudekomplex von einem Gütersloher Privateigentümer erworben. Das ehemalige Molkereigebäude in Lütgeneder ist bereits seit 2004 unbewohnt. Mit dem Abriss möchte die Stadt den städtebaulichen Missstand beheben. Mit 65.650 Euro fördert das nordrhein-westfälische Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung den Abriss. Die Fördermittel des Landes fließen über das Programm »Dorferneuerung 2018«.

Für den Abriss der ehemaligen Molkerei hat die Stadtverwaltung Kosten in Höhe von rund 105.000 Euro einkalkuliert. Inklusive der Grunderwerbskosten und weiterer Nebenkosten wird mit Gesamtkosten von etwa 151.000 Euro gerechnet. Durch die Vermarktung der drei Bauplätze sollen Einnahmen in Höhe von 45.000 Euro erzielt werden. Abzüglich der Fördermittel in Höhe von 65.650 Euro bleibt die Restsumme von rund 40.000 Euro, die die Stadt Borgentreich als Eigenanteil trägt.

Genossenschaftliche Molkerei 1893 errichtet

Errichtet wurde die genossenschaftliche Molkerei 1893. Bis 1970 wurde in Lütgeneder Milch verarbeitet. Im Mai 1970 erwarb ein Kfz-Unternehmen das Gebäude. Bis 1987 war das Autohaus Uffelmann, eine Citroën-Vertragswerkstatt, in der ehemaligen Molkerei ansässig.

Die letzten Eigentümer vor Ort und Mieter sind bereits 2004 aus dem Gebäude ausgezogen. In der Zwischenzeit wurden Teile der Räume von einer Baufirma als Lagerstätte genutzt, davon zeugen einige der Hinterlassenschaften. Auch ein Autohändler hatte die Räume genutzt. Die alten Möbel, defekte Maschinen und alle anderen Abfälle aus den vergangenen Jahren müssen nun von den Mitarbeitern der Firma Flore entsorgt werden.