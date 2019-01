Von August Wilhelms

Der Schütze sowie die Zuschauer im Aufenthaltsraum könnten so das Schussbild sofort sehen. Diese Ideen stellte der 2. Vorsitzende der Schießsportabteilung, Jörg Striewe, nun bei der Generalversammlung der Bruderschaft vor.

Seilzuganlage im Schießkeller ist 38 Jahre alt

Nach 38 Jahren mit der Seilzuganlage im Schießkeller der Schützenhalle ist nun mit einem entsprechenden Umbau eine Modernisierung vorgesehen.

Mitgliederzuwachs bei den Schießsportlern

Der Vorstand um Jörg Striewe, Hans-Josef Schumacher und Benjamin Arendes plant die neue Anlage, da die 45 Jahre alte Schießsportabteilung sich eines immer stärker werdenden Interesses und Mitgliederzuwachses stellen kann.

Sammelfinanzierung ist geplant

Die Kosten der sechs Schießbahnen würden sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. Diese Summe möchten die Schützen durch eine Sammelfinanzierung, ein sogenanntes Crowdfunding, über die Vereinigte Volksbank sammeln. Auch über ein Sponsoring, Spenden und Zuschüsse soll das Geld eingeholt werden.

Für die Schützenbruderschaft sollen keine Kosten entstehen.

Interessierte Schützen können bis zum 8. Februar jeweils ab 19.30 Uhr die zur Probe aufgebaute Anlage im Schießkeller austesten. Die Schießsportabteilung ist immer donnerstags und freitags zum Training auf dem Schießstand.

Sie nimmt regelmäßig mit sechs Mannschaften an Wettkämpfen teil.

Erfolgreiche Schießsportler ausgezeichnet

Im Rahmen der Generalversammlung konnte der Vorsitzende der angegliederten Schießsportabteilung, Hans-Josef Schumacher, auch erfolgreiche Schießsportler auszeichnen. Die Sportler hatten im Verlauf des vergangenen Jahres an Schießwettbewerben teilgenommen.

Dabei errangen Matthias Flore die Schützenschnur in grün, Annika Schäfer die Schützenschnur in grün mit grüner Eichel, Marco Prange die Schützenschnur in grün mit grüner und silberner Eichel, Christopher Brand die grüne Eichel, Sarah Schaltenberg die silberne Eichel, Fabian Rehrmann und Jens Weber das goldene Emblem zur Schützenschnur.

Mit dem erweiterten Emblem zur Schützenschnur konnten Georg Gievers, Rüdiger Kröhn und Holger Schäfer ausgezeichnet werden.

Schießen um die Jahresnadel 2018

Beim Schießen um die Jahresnadel 2018 gab es folgende erfolgreiche Absolventen: Mit der Luftpistole Sascha Bielefeld (Gesamtringzahl: 789); mit dem Luftgewehr aufgelegt Ferdi Evers (884), Georg Gievers (893), Martin Goldstein (874), Rolf Hillebrand (899), Rüdiger Kröhn (894), Günther Rehrmann (896), Josef Evers (874); mit dem Kleinkaliber aufgelegt Georg Gievers (830), Ferdi Evers (836), Günther Rehrmann (817), Josef Evers (825), Rolf Hillebrand (861), Rüdiger Kröhn (811) und Benjamin Arendes (812).