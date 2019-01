Zur Generalversammlung des Heimatschutzvereins Lütgeneder hatte der Vorsitzende Ulrich Thomas die Vereinsmitglieder in die Weißholzhalle eingeladen. Dort konnte er 78 Mitglieder und besonders Johannes Becker und Klaus Reddemann, beide sind Ehrenoberst, willkommen heißen.

Vorstand im Amt bestätigt

Nach den Berichten des Vereinsvorstandes stand die Wahl zum Offiziersstand im Mittelpunkt der Versammlung. Dabei wurden der bisherige Schützenoberst Elmar Nolte, sein Adjutant Helmut Ernst sowie Hauptmann Jürgen Warnke in ihren Ämtern bestätigt.

Ebenso erfuhren der Fähnrich der Grünen Fahne Jürgen Ernst und die Fahnenoffiziere Christian Hofweirer und Heiner Ernst eine Wiederwahl. Auch bei der Roten Fahne wurden Fähnrich Udo Förster und die Fahnenoffiziere Manfred Müser und Michael Wille in ihren Funktionen bestätigt.

Kein Nachfolger für Spieß Alexander Ernst

Unteroffiziere bleiben Christian Förster und Frank Becker. Für den ausscheidenden Spieß Alexander Ernst wurde kein Nachfolger gewählt.

Motto-Party im April

Für den ebenfalls ausscheidenden Major Andreas Schröder gehört jetzt Christian Lohmüller und für den bisherigen Leutnant Markus Knoblauch sein Nachfolger Björn Stiewe zu den Offizieren.

Die Nachfolge der drei Kassenprüfer Jürgen Ernst, Stefan Reddemann und Jörg Uffelmann-Weidner haben Daniel Bartoldus, Ludger Ernst und Benjamin Warnke angetreten.

Als neuer Verantwortlicher für die Kranzniederlegung wurde Günter Müller gewählt. Diese Aufgabe hatte bislang Dieter Stickeln wahrgenommen.

Für das neue Jahr 2019 lädt der Heimatschutzverein am 13. April zu einer Motto-Party ein. König­schießen ist am 22. Juni und der Schützenabend am 5. Juli.

Neu Hinweistafeln fürs Fest

Das alljährliche Schützenfest ist wie stets am zweiten Juli-Wochenende, also vom 13. bis 15. des Monats. Hierzu wird erstmals eine Hinweistafel an den neu geschaffenen schmucken Ortseingangstafeln einladen.

Vorbereitungen für 2021

Das Schützenvergleichsschießen mit befreundeten Vereinen wird am 23. November sein. Großes ist für das Jahr 2021 geplant: Dann wird der 1821 gegründete Heimatschützenverein 200 Jahre alt. Die Vorbereitungen hierfür werden die Schützen in Lütgen­eder in den nächsten zwei Jahren besonders beschäftigen.