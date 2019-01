Feuerwehrchef Sebastian Göke und Löschgruppenführer Mike Becker gratulierten und überreichten ihm die Ernennungsurkunde. Hauptbrandmeister Jürgen Saalfeld führte die Löschgruppe von 1983 bis 1996 und von 2005 bis 2012. Im Anschluss stand er von 2012 bis 2018 seinem Nachfolger, Oberbrandmeister Mike Becker, als stellvertretender Löschgruppenführer zur Seite. Löschgruppenführer Mike Becker wurde für weitere sechs Jahre in seinem Amt bestätigt.

Wehrleute bilden sich bei Lehrgängen weiter

Bei der Versammlung konnte einigen Feuerwehrmännern die Teilnahmebescheinigung für erfolgreich absolvierte Lehrgänge ausgehändigt werden. So nahmen Sebastian Götte, Niklas Hartmann, Marius Pfeiffer und Oliver Scherf an einem Funk- und Kartenkunde-Lehrgang teil. Nachträglich erhielten Felix Sander, Nils Sander und Michael Schabedoth die Urkunden für ihre Teilnahme am Atemschutz-Lehrgang.

Auch 2018 nahmen Feuerwehrmänner der Natzunger Wehr am Leistungswettkampf der Feuerwehren teil und konnten von Sebastian Göke ausgezeichnet werden. Sebastian Götte errang das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Silber für seine dritte Teilnahme.

Löschgruppe rückt zu 169 Einsätzen aus

Das Leistungsabzeichen in Gold gab es für Nils Sander, der zum fünften Mal teilgenommen hatte. Bereits zehn Mal war Daniel Pfeiffer dabei und erhielt das Abzeichen in Gold auf blauem Grund.

Die höchste Auszeichnung gab es für Markus Saalfeld, der für seine 15. Teilnahme an den Leistungswettkämpfen mit Gold auf rotem Grund geehrt wurde. Auch Beförderungen konnten ausgesprochen werden. Leon Hartung ist nun Oberfeuerwehrmann und Carsten Henkenius, Frank Mikus, Philipp Mikus und Markus Saalfeld wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert.

Sebastian Göke gab auch einen Einblick in die Statistik der Feuerwehr. 2018 wurden 169 Einsätze, davon 26 bei Bränden, geleistet. Die Natzungener Feuerwehr selbst rückte zu 20 Einsätzen aus.

Jugendfeuerwehr sammelt Tannenbäume ein

Die Jugendfeuerwehr konnte mit Tim Becker und Yannik Henke zwei neue Mitglieder aufnehmen. Jungen und Mädchen ab zehn Jahre, die Interesse an der Feuerwehr haben, können sich bei Thomas Schabedoth, Felix Sander oder Nils Sander informieren. Die Mitgliedschaft ist kostenfrei.

An diesem Samstag steht die Schulung zur Homepage Natzungen.de an. An diesem Tag sammelt die Jugendfeuerwehr ab 11 Uhr auch die Christbäume im Ort ein.