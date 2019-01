Die Mitglieder der neu gegründeten Bürgerinitiative »Gegenwind« und die vier Gastredner des Informationsabends in Bühne (von links): Rechtsanwalt Norbert Große Hündfeld, Martin Waldeyer, Pater Joachim Wrede, Stefan Waldeyer, Dr.-Ing. Detlef Ahlborn, André Sima, Melanie Jaklin, Matthias Steinmetz, Hubertus Nolte und Peter-Paul Jaeger. Foto: Astrid E. Hoffmann

Von Astrid E. Hoffmann

Borgentreich (WB). 300 Bürger haben die Informationsveranstaltung der neu gegründeten Bürgerinitiative (BI) »Gegenwind« zum Thema »Windenergie rund um den Hohen Berg« in Bühne besucht. Vertreter der BI stellten ihre Ziele in der Alsterhalle vor. Vier Gastredner schilderten ihre Erfahrungen in Sachen Windenergieanlagen.