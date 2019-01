Borgentreich (WB/auwi). Die Jahreshauptversammlung des Löschzuges Borgentreich hat Löschzugführer Brandoberinspektor Christoph Herbold eröffnet. An der Versammlung im Feuerwehrgerätehaus nahmen zahlreiche Feuerwehrleute teil.

Zu den Gästen der Versammlung zählten auch die stellvertretende Bürgermeisterin Verena Götte, Ortsvorsteher Werner Dürdoth sowie der Leiter der Feuerwehr Sebastian Göke und dessen Stellvertreter Udo Hillebrand und Elmar Nolte.

Mehr Einsätze als im Vorjahr

Den Berichten des Feuerwehrvorstandes war zu entnehmen, dass der Löschzug Borgentreich im vergangenen Jahr zu 82 Einsätzen ausrücken musste – 28 mehr, als im Vorjahr.

Die Einsätze teilten sich in 36 Brandeinsätze, 38 Fälle von technischen Hilfeleistungen und acht Bereitstellungen auf. Insgesamt war der aus 133 Feuerwehrleuten bestehende Löschzug 3225 Stunden im Einsatz.

Die Jugendfeuerwehr Borgen­treich unter der Leitung von Brandinspektor Christoph Tappe hat 41 Mitglieder, davon zehn Jugendliche aus Borgentreich, in seinen Reihen.

Wahlen standen für den Förderverein der Feuerwehr an. Dabei wurden der Vorsitzende Christoph Herbold, die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Franz-Josef Evers und Sascha Tabaka und der Kassierer Günter Stüve in ihren Ämtern bestätigt.

Da der bisherige Schriftführer des Feuerwehr-Fördervereins Christopher Brand sich nicht mehr zur Wahl stellte, wurde Ingo Conze als sein Nachfolger gewählt.

Stadtbrandinspektor spricht Beförderungen aus

Sechs Oberfeuerwehrmänner konnten von Stadtbrandinspektor Sebastian Göke zu Hauptfeuerwehrmännern befördert werden. Es waren dies Christian Deisel, Hendrik Dohmann, Martin Herbold, Michael Herbold, Andreas Lücke und Günter Riepe.

Abzeichen in Silber und Gold

Nach der Teilnahme am Leistungswettkampf der Feuerwehren im vergangenen Jahr wurden auch Abzeichen in Silber und Gold verliehen. Für die dritte Teilnahme gab es das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Silber für Nils Basler, Daniel Evers, Stephan Henke und Erwin Luft.

Bereits 20 Mal hatte Stadtbrandinspektor Sebastian Göke an dem Leistungsnachweis teilgenommen und dafür das Abzeichen in Gold auf grünem Grund erreicht. Für seine 25. Teilnahme wurde Brandoberinspektor Christoph Herbold das Abzeichen in Gold mit einem »25«-Emblem überreicht.

Feuerwehr-Lehrgänge absolviert

Auch die Teilnahme an Feuerwehr-Lehrgängen wurde bei der Generalversammlung gewürdigt und die entsprechenden Teilnahmeurkunden ausgehändigt. So waren David Bartoldus, Martin Herbold und Michael Herbold bei einem Funk- und Kartenkundelehrgang.

Einen Lehrgang für Atemschutzgeräteträger absolvierten David Bartoldus, Nils Basler, Hendrik Dohmann und Erwin Luft.

Treue Kameraden geehrt

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war für die Jubilare die Ehrung für ihre langjährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr Borgentreich. Seit 40 Jahren gehören Franz Kremper und Werner Haverkamp den Blauröcken an.

Die Ehrung für 50 Jahre stand für Ferdinand Conze, Hermann Muhs und Johannes Stamm an. Stattliche 60 Jahre haben Werner Dürdoth und Werner Ernst der Feuerwehr Borgentreich die Treue gehalten.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Verena Götte und Ortsvorsteher Werner Dürdoth – Namesvetter des zuvor geehrten Feuerwehrmannes – hatten die Gelegenheit wahrgenommen und auf der Versammlung der Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr ihren Dank für die geleistete gute Arbeit ausgesprochen, die sie für die Bevölkerung und Gemeinde leisten.