Josef Jacobi hat Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, das Konzept der in Bauernhand geführten Bio-Molkerei erläutert. Foto: Frank Donati

Berlin/Borgentreich (WB). »Schwärmen für die Vielfalt« – unter diesem Motto präsentierte sich jetzt die Upländer Bauernmolkerei gemeinsam mit ihrem Lieferbetrieb Jacobi aus Borgentreich-Körbecke den Besuchern der »Internationalen Grünen Woche« in Berlin.

Am Stand der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau in der Biohalle der Grünen Woche in Berlin informierten ökologisch wirtschaftende Betriebe über die Vielfalt von Insekten, Vögeln und Wildpflanzen. Neben Informationen gab es auch vieles zu probieren: Schoko- und Vanillemilch sowie Fruchtbuttermilch der Upländer Bauernmolkerei und Käse vom Biohof Jacobi.

Prominenter Besuch am Stand war Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Gemeinsam mit Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller und Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, probierte sie die Bio-Fruchtbuttermilch. Außerdem ließ sie sich das Konzept der in Bauernhand geführten Bio-Molkerei vom Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Jacobi erläutern.