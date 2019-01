Löschgruppenführer Udo Bremer blickte bei der Jahreshauptversammlung auf das Jahr 2018 zurück: »Zwei Kameraden haben wir neu aufgenommen, so zählt die Einsatzabteilung derzeit 35 Mitglieder.«

Neben den fünf Einsätzen nahm die Löschgruppe Körbecke an einer Alarmübung in Lütgeneder teil und verrichtete neun Sicherheitsdienste im eigenen Ort.

Verdiente Kameraden ausgezeichnet

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Auszeichnung verdienter Kameraden. So erhielten Steffen Balkenhol, Mirko Becker, Johannes Ernst, Fabien Fuest, Felix Fuest, Felix Jacobi, Matthias Jacobi und Moritz Jacobi Beförderungsurkunden zu Hauptfeuerwehrmännern.

Sie waren 2012 gemeinsam der Löschgruppe im Alter zwischen 16 und 18 Jahren beigetreten und haben sich seitdem neben der eigenen beruflichen Weiterentwicklung in Studium und Ausbildung ständig auch in Sachen Feuerwehr weitergebildet und sich regelmäßig in den aktiven Dienst eingebracht.

Urkunden und Abzeichen vergeben

Moritz Jacobi konnte außerdem das Leistungsabzeichen in Silber für die dreimalige Teilnahme am Leistungsnachweis entgegennehmen. Florian Bremer wurde mit dem Abzeichen in Gold für seine fünfte und Dirk Götte das Abzeichen in Gold auf blauem Grund für seine zehnte Teilnahme ausgezeichnet.

Gregor Jakubeit erhielt eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang ABC-Einsatz mit sämtlichen Modulen.

Renovierung des Feuerwehrgerätehauses

Neben der feuerwehrtechnischen Aus- und Weiterbildung setzten die Körbecker Wehrleute auch im vergangenen Jahr die bereits 2016 begonnenen Renovierungsarbeiten im Feuerwehrgerätehaus mit der Neugestaltung des Küchenbereichs fort.

Als nächste Termine stehen für die Löschgruppe Körbecke das Stadtfeuerwehrfest in Rösebeck vom 26. bis 28. April und der Leistungsnachweis am 4. Mai in Warburg an.