Borgentreich (WB/aho). Die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Borgentreich-Rösebeck in der Bördeblickhalle war gut besucht. 75 der insgesamt 175 Mitglieder informierten sich über das abgelaufenen Schützenjahr und wählten turnusgemäß zwei Vorstandsposten.

Der erste Schriftführer Rafael Weber wurde für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Er ist bereits seit 2003 im Amt und genießt das Vertrauen der Schützen. Thomas Meier war zwölf Jahre lang zweiter Vorsitzender und kandidierte nicht mehr.

Vorfreude auf das Schützenfest

Dominik Beine erhielt das Votum der Versammlung und wird nun den bestehenden Vorstand mit dem Vorsitzenden Michael Walter, Kassierer Peter Timmermann, dem zweiten Kassierer Marcel Franzmann und den Schriftführern Rafael Weber und Stellvertreter Johannes Willmes unterstützen.

Auf zwei Dinge freuen sich die Rösebecker Schützen in diesem Jahr besonders. Zum einen steht nun wieder ein Schützenfest auf dem Programm und eine Reise nach Paderborn-Schloß Neuhaus zum Bundesfest der Schützen.

Vom 6. bis 8. Juli wird Mark Köster die Schützen regieren. Er gewann das Königsschießen im vergangenen Jahr im Stechen gegen vier Konkurrenten. Die Rösebecker sind mit der Hatzfelder Kompanie befreundet, diese nimmt auch an dem sonntäglichen Festzug teil.

Teilnahme am Bundesfest

Diese Kompanie gehört zur St.-Henricus-Bruderschaft Schloß Neuhaus. Die wiederum richtet mit dem Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften das Bundesfest 2019 aus. »Darauf freuen wir uns ganz besonders«, sagte Rafael Weber. Sie waren schon einmal zu einem Bundesfest und kamen dabei sogar ins Fernsehen.

»Da sind weitestgehend nur Bruderschaften in grünen Uniformen unterwegs und wir kommen ja in schwarzen Anzügen«, erklärte Johannes Willmes. In Schloß Neuhaus werden vom 6. bis 8. September 25.000 Schützenbrüder erwartet.

Weitere Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Als nächstes heißt es für die Schützen beim Karneval »Rosbach Helau«. Zum 100. Geburtstag der Löschgruppe Rösebeck werden die Schützen am großen Zapfenstreich teilnehmen. Gefeiert wird das Geburtstagsfest vom 26. April (Wettkämpfe) bis zum 28. April.