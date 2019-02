Von Daniel Lüns

Borgentreich (WB). Ein Großeinsatz in Borgentreich-Körbecke hat die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag beschäftigt. In der Straße Im Tirol brannte es in der Lagerhalle eines Unternehmens. 87 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst, waren vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Gelagertes Holz brennt in Borgentreich-Körbecke stundenlang Fotostrecke

Foto: Daniel Lüns

In der Halle lagerte Holz in Form von Spänen und Paletten. Nach Angaben der Feuerwehr brannte an der nordöstlichen Seite des Gebäudes etwa ein Drittel davon. Johannes Götte, der Besitzer des Unternehmens, hatte den Brand um 0.17 Uhr selbst bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Daraufhin rückten der Löschzug Borgentreich und die Löschgruppen aus Körbecke, Rösebeck, Bühne und Lütgeneder an. Der Löschzug Warburg brachte seine Drehleiter und sein Tanklöschfahrzeug mit. Auch Kräfte der Feuerwehr Höxter eilten nach Körbecke.

Elmar Nolte, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Borgentreich, leitete den Einsatz. Dabei wurde er auch von Udo Hillebrand, ebenfalls stellvertretender Leiter der Feuerwehr Borgentreich, unterstützt. Das Feuer war sehr schwer zu löschen, erklärte Hillebrand: »Das Holz ist bis zu einer Höhe von etwa vier Metern bis unters Dach gestapelt. Das Dach ist trotz der großen Hitze intakt. Daher kommen wir nicht richtig an den Brand heran.«

Fachmann schaltet Fotovoltaik-Anlage ab

Zudem ist auf dem Dach des Gebäudes eine Fotovoltaik-Anlage installiert. »Einer unserer Feuerwehrleute ist ein Fachmann eines örtlichen Stromversorgers«, erklärt Hillebrand. »Er hat die Anlage stromlos geschaltet.« Danach konnten die Feuerwehrleute langsam und unter Atemschutz in die Lagerhalle vordringen.

Um das Feuer zu bekämpfen, wurden schließlich zwei Gabelstapler eingesetzt, die zum Unternehmen gehörten. Die Feuerwehrleute fuhren gestapelte Holzscheite und Paletten nach und nach auf den Vorplatz der Halle. Dort wurde das Material abgelöscht. Johannes Götte packte dabei tatkräftig mit an und steuerte selbst einen der Gabelstapler. »Wie hoch der Schaden ist, kann ich noch nicht abschätzen«, sagte er. Das ließe sich vermutlich erst nach dem Ende des Einsatzes genauer beziffern.

Mühsame Arbeit zieht sich bis in den Morgen

Weitere Feuerwehrleute waren derweil damit beschäftigt, einen Spänebunker zu leeren und dort nach Glutnestern zu suchen. Diese langwierige, mühsame Arbeit zog sich bis in den frühen Morgen. Um genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben, zapfte die Feuerwehr das Hydrantennetz an. Auch konnten sich die Einsatzkräfte an einer Zisterne bedienen, die zum Unternehmen gehört. Zusätzlich pumpten die Helfer an zwei Stellen Wasser aus dem Vombach ab.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Straße Kreuztor und damit die Ortsdurchfahrt gesperrt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt streute die Feuerwehr an der Einsatzstelle Salz aus. Die Rauchsäule über Körbecke war auch bei Nacht schon von weitem zu sehen.