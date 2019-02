Vorsitzender Werner Hengst begrüßte die Sängerinnen und Sänger sowie die passiven Mitglieder zur Generalversammlung im Vereinslokal Dewender. Winfried Gawandtka gab eine Übersicht über die Finanzlage, die von Kassenprüfer Detlef Krull »als gut geführt« bestätigt wurde. Den Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr erstattete Werner Hengst, der dann auch die Ehrungen übernahm.

Seit einem Vierteljahrhundert singt Hilde Rasche im Sopran. Ihre Sangesschwester Marianne Reddemann ist bereits seit 40 Jahren dabei. Beide erhielten aus der Hand vom Vereins-Chef und Tenor Werner Hengst die Ehrennadeln. Hengst selbst erhielt von seinem Vize Günter Hanke das Ehrenzeichen für vier Jahrzehnte Mitgliedschaft. Zwei weitere Ehrungen zur 40-jährigen Mitgliedschaft werden nachgeholt, Klaus Twiste und Beatrix von Spiegel konnten an der Veranstaltung nicht teilnehmen.

Blumen für die Notenwartinnen

Mit einem bunten Frühlingsstrauß bedankte sich der Vorstand bei den Notenwartinnen Marietheres Engemann und Ilse Hanke.

Die Anwesenden notierten sich einige Termine. Ende März findet in der Alsterhalle das beliebte Frühjahrskonzert mit befreundeten Chören statt. Mitte Juli will der Chor sich die Fachwerkstadt Melsungen anschauen und mit einem Floß die Fulda herabfahren. Am zweiten Adventssontag laden die Musikvereine des Alsterdorfes zum traditionellen Adventskonzert in die Pfarrkirche ein. Eine Woche später gestaltet der Chor den Seniorentag musikalisch mit.

Wer an diesem aktiven Vereinsleben teilnehmen möchte, ist bei den Chorproben im Vereinslokal Dewender, jeweils montags von 19.30 Uhr an, willkommen.