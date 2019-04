Schulpartnerschaft in Fahrt gekommen

Dass die Schulpartnerschaft zwischen der Privatschule Notre Dame in Rue und der Sekundarschule Warburg mit Teilstandort Borgentreich gut in Fahrt gekommen ist, konnte dabei besonders positiv herasusgestellt werden. In diesem Jahr gab es Anfang April bereits der zweite Besuch von Sekundarschülern in Rue. Ein besonderer Dank der Verantwortlichen geht an die Vereinigte Volksbank, die auf Anfrage des Freundschaftsvereins die Fahrt mit einer großzügigen Spende unterstützt hatte.

Nach wie vor fehlt es aber auf beiden Seiten an jungen Familien, die gegenseitigen Kontakt aufnehmen möchten. Umso erfreulicher ist da, dass der Besuch des Pro-Gospel-Chores in Rue nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, wie der Chorleiter Christof Störmer in einem informativen Multimedia-Vortrag den Mitgliedern des Vereins präsentieren konnte.

Vorstandsteam wird bestätigt

Bei den turnusmäßig anstehenden Vorstandswahlen konnte das bestehende Vorstandsteam bestätigt werden. Die Neuwahlen ergaben folgendes Personaltableau: Vorsitzender Heinrich Gabriel, stellvertretender Vorsitzender Robert M. Prell, Schriftführerin Petra Dierkes-Vössing, Schatzmeisterin Petra Fögen; Beisitzer sind Daniela Conze, Jürgen Dierkes und Marcel Franzmann. Die Delegierten des Borgentreicher Rates im Vorstand des Freundschaftsvereines bleiben Verena Götte und Hubertus Eikenberg.

Auf folgende geplante Termine wurde in der Versammlung hingewiesen: Besuch der französischen Freunde in Borgentreich vom 20. bis 22. September 2019, Besuch französischer Schüler in Borgentreich im Dezember 2019. Nähere Informationen unter: www.rue-borgentreich.de