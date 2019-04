Borgentreich (WB/auwi). Ein in vielfacher Hinsicht großartiges Jubiläumsfest konnten die Feuerwehrleute der Löschgruppe Borgentreich-Rösebeck am Wochenende feiern. Sie blickten dabei nicht nur auf das 100-jährige Bestehen ihrer Wehr zurück und richteten das Stadtfeuerwehrfest aus, sondern stellten beim Wettkampf der Löschgruppen um den Stadtpokal zudem die erfolgreichste Mannschaft.

Das ein Ort sowohl den Stadtpokal wie auch den Kupplungspokal erringt, ist schon etwas Besonderes. Dass dies der Rösebecker Löschgruppe aber auch noch in ihrem Jubiläumsjahr gelang, setzte dem noch die Krone auf.

100 Jahre Feuerwehr in Rösebeck Fotostrecke

Foto: August Wilhelms

Schon am Freitagabend begann in Rösebeck im Bereich der Bördeblickhalle unter den Schiedsrichtern Jochen Beller, Andreas Göke und Michael Rüsing von der Feuerwehr Willebadessen der Wettkampf der Löschgruppen des Stadtgebiets Borgentreich.

Gastgeber zum achten Mal erfolgreich

Mit sattem Vorsprung von 42 Sekunden vor dem zweiten Sieger, der Löschgruppe Bühne, gewannen die Rösebecker in 2.19 Minuten den Wettkampf um den begehrten Stadtpokal und sind nun zum achten Mal Stadtmeister. Bühne benötigte für den »Löschangriff mit drei C-Rohren« 3.01 Minuten. Den dritten Platz mit jeweils 3.07 Minuten teilten sich die Feuerwehren aus Borgholz, Körbecke und Muddenhagen.

Erfolgreich waren die Gastgeber aus Rösebeck auch bei der Zeitnahme um die beste Kupplungszeit. Sie konnten dafür bei der Feier in der Bördeblickhalle am Samstag den »Kupplungspokal« von den Stadtbrandinspektoren Udo Hillebrand und Elmar Nolte entgegen nehmen. 53 Sekunden benötigten die Blauröcke von Löschgruppenführer Olaf Walter vom Befehlsempfang bis zur Wasserentnahme mit dem A-Rohr.

Der Jubiläumssamstag begann am Abend mit einem Gottesdienst in der St. Mauritius-Pfarrkirche. Hier zelebrierte der Notfallseelsorger Pater Thomas Wunram (Neuenheerse) gemeinsam mit Diakon Alfons Ebbers die heilige Messe für die Feuerwehr.

Sicherheit, Achtsamkeit und Zuverlässigkeit

»Wir feiern heute eine Einrichtung, die aktuell und modern ist, so wie sie es auch vor 100 Jahren war«, begann Pater Thomas seine Ausführungen und machte nachfolgend die Wichtigkeit der Feuerwehr mit Parallelen zum christlichen Glauben deutlich. Dabei hob der Geistliche, der selbst Unterbrandmeister bei der Wehr ist, die Feuerwehr-Tugenden Sicherheit, Achtsamkeit und Zuverlässigkeit – »Die Leute im Dorf können sich auf uns verlassen« – hervor.

Nach der Messfeier legten die Kameraden einen Kranz für die Gefallenen am Ehrenmal nieder und es folgte der Große Zapfenstreich mit dem Musikverein Bühne und dem Spielmannszug Rösebeck sowie den Fackelträgern des Schützenvereins.

Nach Ehrungen, Beförderungen und Ernennungen sorgte die Band »The Moonlights« für Stimmung und Tanz bis in die Morgenstunden. Auch am Abend zuvor war nach dem Wettkampftag »Party« in der Bördeblickhalle angesagt.

Zahlreiche Feuerwehrkameraden und Gäste waren gekommen. Rösebecks Löschgruppenführer Olaf Walter und der Leiter der Borgentreicher Feuerwehr, Sebastian Göke, konnten besonders Pater Thomas Wunram, Diakon Alfons Ebbers, die stellvertretende Bürgermeisterin Verena Götte, Ortsvorsteher Hubertus Becker, Ehrenwehrführer Johannes Brand, Ehrenhauptbrandmeister Karl-Josef Weber sowie Mitglieder des Stadtrates willkommen heißen.

Großer Festumzug mit 20 Feuerwehren

Auch am Festsonntag waren viele der Einladung zum großen Umzug mit dem Musikverein Bühne und dem Spielmannszug Rösebeck gefolgt. Über 20 Feuerwehren aus Borgentreich, Willebadessen, Brakel und aus Hessen waren nach Rösebeck gekommen. Auch die befreundete Feuerwehr Brehme aus dem Eichsfeld/Thüringen war gerne der Einladung gefolgt.

Bürgermeister Rainer Rauch richtete dabei wie auch schon seine Stellvertreterin Verena Götte am Abend zuvor herzliche Dankesworte und Glückwünsche an die Rösebecker. In seiner Festansprache erinnerte er an die Anfänge der Wehr und die Gründung im Jahre 1919 sowie an den »schwarzen Tag« der Löschgruppe, als am 19. September 2009 vier Kameraden bei einer Dienstfahrt zum Teil schwer verletzt wurden: »Dies macht uns allen deutlich, welche Gefahren und Risiken bestehen, während oder auch außerhalb der eigentlichen Einsätze.«

Seitens des Kreisfeuerwehrverbandes Höxter überreichte stellvertretender Kreisbrandmeister Jürgen Schmits zum 100-jährigen Bestehen die Ehrenurkunde des Kreises Höxter. Er lobte die Löschgruppe: »Der Bürgermeister kann sich freuen, so eine schlagkräftige Feuerwehr zu haben.«