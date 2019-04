Für 25 und 35 aktive Jahre in den Wehren der Stadt Borgentreich sind diese Kameraden ausgezeichnet worden. Ebenso sind auf dem Foto die beförderten Führungskräfte der Wehren zu sehen. Mit dabei sind Rösebecks Löschgruppenführer Olaf Walter (links) sowie der Leiter der Feuerwehr Sebastian Göke (von rechts), der stellvertretende Leiter Elmar Nolte, die stellvertretende Bürgermeisterin Verena Götte und der stellvertretende Leiter Udo Hillebrand. Foto: August Wilhelms

Rösebeck (WB/auwi). Anlässlich des Stadtfeuerwehrfestes in Rösebeck wurden von dem Leiter der Feuerwehr Sebastian Göke die Ehrungen für langjährige aktive Dienste in den Wehren vorgenommen. Seit 25 Jahren gehören Karsten Jakubeit (Löschgruppe Bühne), Christian Lohmüller (LG Muddenhagen), Michael Kösters (Löschzug Borgentreich), Wolfgang Sander (LG Natingen), Marcus Krull (LG Muddenhagen) und Michael Ewen (LG Borgholz) zu den Aktiven Feuerwehrkameraden. Dafür gab es das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber.