Borgentreich (WB). Vor 30 Jahren gründete sich die Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und Diemeltal als Widerstand gegen eine geplante Sondermülldeponie in Borgentreich. Die Geschichte der BI ist sehr vielseitig – von den turbulenten Anfängen bis hin zu vielen verschiedenen Projekten in den vergangenen Jahren.

Die BI ist unter anderem Mit-Initiatorin des »Tag der Regionen« – ein bundesweit stattfindender Aktionstag am Erntedanksonntag, bei dem sich alles rund um die Stärken der Region dreht. Dieser Aktionstag findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt.

Aber auch einige Vereine gingen aus der BI hervor. Die Gründung der Landschaftsstation im Kreis Höxter und des Bundesverbandes und Landesverbandes NRW der Regionalbewegung gehen auf die Bürgerinitiative mit Sitz im Steinernen Haus in Borgentreich zurück.

Zusammenschluss von Gleichgesinnten hält

Nach der erfolgreichen Verhinderung der Sondermülldeponie fiel der Zusammenschluss von Gleichgesinnten nicht wie bei vielen anderen Bürgerinitiativen auseinander. Die Borgentreicher BI organisierte zahlreiche Pflanzaktionen, Aufklärungsaktionen zur Müllvermeidung, Umweltbildung an Grundschulen, Regionalmärkte, Stoppelfeste und vieles mehr.

Pflanzenflohmarkt am Steinernen Haus

Seit vielen Jahren werden regelmäßig Anfang des Schuljahres Bio-Brotboxen in verschiedenen Grundschulen der Region verteilt und auch der jährliche Pflanzenflohmarkt am Steinernen Haus ist zur Tradition geworden. An diesem Samstag, 4. Mai, findet der Pflanzenflohmarkt zum 19. Mal statt.

Feierabendmärkte in Warburg

Ganz aktuell ist die Bürgerinitiative in Warburg aktiv: Am Dienstag, 14. Mai, wird der zweite Feierabendmarkt im Rahmen des Projekts »Warburg isst – Nachhaltig ernähren: Klima schützen!« veranstaltet. Weitere Feierabendmärkte folgen am 10. Juli und am 10. September.

Ausstellung im Museum im »Stern«

Zum 30-jährigen Bestehen der Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und Diemeltal ist im Sommer eine Ausstellung im Museum im »Stern« zu allen Aktivitäten der BI geplant: vom 3. August bis 15. September.

Begleitet werden soll die Ausstellung von Veranstaltungen wie Diskussionsrunden zu den Themen, die der Bürgerinitiative schon immer wichtig waren: Müllvermeidung, erneuerbare Energien, regionale Energieversorgung und Energiesparen, regionaler und saisonaler Lebensmittelkonsum und vieles mehr.

Eine Filmvorführung über den Widerstand gegen die Mülldeponie und die Entstehung der BI mit anschließender Diskussionsrunde und das Stoppelfest am 31. August in Eissen runden die Veranstaltungsreihe während der Ausstellung ab. Traditionell findet das Stoppelfest in Eissen im Stubbig statt.