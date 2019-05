Beim Schießen am Himmelfahrtstag auf die Zeichen schoss Marc Pollmann als 73. Jungschütze mit dem 146. Schuss den Apfel ab, Jürgen Becker als 65. Schütze mit dem 129. Schuss das Zepter. Die Krone des Vogels schoss Michael Evers als 34. ehemaliger König mit dem 68.Schuss ab. Hiermit errang Michael Evers die Kaiserwürde für das Jahr 2019.

Mit dem 29. Schuss

Thomas Redeker brachte beim Schießen auf den Vogel das Holztier mit dem 29. Schuss um 17.58 Uhr zu Fall. Er erkor Franka Hahues zu seiner Königin. Zu ihrem Hofstaat zählen: Simon Lange und Helena Dierkes, Lukas Rehrmann und Sandra Beine, Moritz Dierkes und Gina-Sophie Stock, Niklas Bremer und Luisa Wiemers sowie Christian Winter und Elisa Krämer. Als Kinderschützenkönig setzte sich Erik Dierkes durch.

Das Schützenfest beginnt in diesem Jahr mit der Schützenmesse in der Pfarrkirche St. Blasius am Samstag, 8. Juni um 19 Uhr. Vom Kirchplatz aus werden der Vorstand und die Schützen gemeinsam mit dem Königspaar samt Hofstaat in die Gemeindehalle Körbecke einziehen.

Umzug und Ehrungen

Dort werden verdiente Schützen für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Anschließend wird zur Musik der Partyband »Enjoy« ausgiebig getanzt und gefeiert. Am Sonntag, den 9. Juni startet mit Unterstützung der Spielmannszüge aus Rösebeck und Borgholz sowie der »Oberwälder Musikanten« um 14 Uhr der Festumzug durch Körbecke.

Nach dem festlichen Einzug in die Schützenhalle werden die Jubilare für 25-jähriges, für 40-jähriges und für 50-jähriges Thronjubiläum geehrt. Anschließend wieder Tanz mit Musik von »Enjoy«.

Der Pfingstmontag, 10. Juni, startet für die Schützen um 9 Uhr mit dem Antreten vor der Gemeindehalle für die Gefallenenehrung am Kriegerehrenmal. Ab 10 Uhr beginnt in der Gemeindehalle der traditionelle Frühschoppen, der erneut von den »Oberwälder Musikanten« begleitet wird. Ab 11.30 Uhr findet der Sektempfang für die Damen statt. Um 19 Uhr beginnt der traditionelle Abschluss-Umzug, wobei alle Schützen mit Ehefrauen und Partnerinnen sowie das Kinderkönigspaar antreten. Ab 20 Uhr kann dann wieder ausgiebig in der Gemeindehalle getanzt und gefeiert werden, diesmal mit Musik von »Ton Gun«.

Der Eintritt in die Gemeindehalle ist an allen Tagen frei.