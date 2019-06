Borgentreich (WB). Schwerstarbeit durch Starkregen: Die Feuerwehr in Borgentreich hat am Freitagabend 13 Einsätze absolvieren müssen. Einer davon führte zu einer Reithalle in Großeneder, die komplett geflutet war.

Das Wasser lief quer über das Gehöft und flutete den Keller und die Reithalle des Gehöftes. Das Wasser stand dann etwa 40 Zentimeter hoch in der Halle. Hier wurde dann von Seiten der Feuerwehr ein Einsatzschwerpunkt gebildet und versucht die Halle vom Wasser zu befreien.

Zudem wurden im Stadtteil von Borgentreich gleich mehrere Keller überflutet, die von der Feuerwehr ausgepumpt wurden. Auch war die Bundesstraße K21 zwischen Großeneder und Lütgeneder) im Einfahrtsbereich Großeneder überflutet. Die Feuerwehr beseitigte den Schlamm von der Fahrbahn, nachdem das Wasser wieder abgeflossen war.

An den insgesamt 13 Einsätzen der Feuerwehr waren 75 Kräfte beteiligt. In Großeneder waren die Feuerwehren aus Großeneder, Lütgeneder und Borgentreich im Einsatz In Natzungen mussten ebenfalls Keller abgepumpt werden. Auch wurde eine verschmutzte Straße wieder gereinigt so dass Fahrzeugen wieder fahren konnten. In Natzungen waren die Feuerwehren Natzungen und Borgholz im Einsatz. Koordiniert wurden alle Einsätze durch den Einsatzleitwagen der Stadt Borgentreich.