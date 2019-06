Auf dem Pflaster zum Königshaus wiesen blaue und weiße Kronen den Weg. Viele Zuschauer waren gekommen, um sich das Königspaar Thomas Redeker und Franka Hahues und ihren eleganten Hofstaat mit Simon Lange und Helena Dierkes, Lukas Rehrmann und Sandra Beine, Moritz Dierkes und Gina Sophie Stock, Niklas Bremer und Luisa Wiemers sowie Christian Winter und Elisa Krämer anzuschauen.

Für die richtige Marschmusik sorgten die Spielmannszüge Borgholz und Rösebeck. Die Oberwälder Musikanten mussten aber auf ihren Trompeter verzichten, denn dem spielten sie nun auf. König Thomas Redeker spielt nämlich sonst dieses Blechblasinstrument.

Fest des Jahres in Borgentreich-Körbecke Fotostrecke

Foto: Astrid E. Hoffmann

»Ich wollte schon immer einmal König werden«, sagt Thomas Redeker. Der 20-Jährige hat gerade den theoretischen Teil seiner Ausbildung zum staatlich geprüften Erzieher am Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg hinter sich gebracht. Bevor es nun in das Anerkennungsjahr, dem Praxisteil geht, war Zeit, sich den Königswunsch zu erfüllen.

Dazu kam natürlich der glückliche 29. Schuss auf den Vogel, womit dieser von der Stange fiel und der Körbecker sein Ziel erreicht hatte. Zur Königin erwählte er sich seine Freundin Franka Hahues aus Peckelsheim. Die beiden sind Klassenkameraden, und so passte es auch bei ihr zeitlich perfekt.

Bruder des Königs regierte vor zehn Jahren

Vor genau zehn Jahren war Thomas Redekers Bruder Ulrich der König in Körbecke gewesen, das war auch ein kleiner Ansporn für den angehenden Erzieher. Ulrich Redeker schritt ihm nun als Oberst im Zug voran. Die Eltern der Königssöhne, Ortsvorsteher Bernhard und Margret Redeker, waren ihrerseits bereits vier Mal als Hofstaatpaar aktiv gewesen.

Die jungen Majestäten sind sportlich unterwegs. Thomas Redeker spielt beim FC Bühne/Körbecke Fußball. Noch am Freitag wurde er mit seinem Team Vizemeister in der Kreisliga B Süd. Thomas Redeker schoss in dieser Saison insgesamt 24 Tore und wurde damit Dritter in der Torjägerliste.

Seine 19-jährige Königin Franka Hahues hat sich dem Pferdesport verschrieben. Die Peckelsheimerin hat eigene Pferde und liebt es, sich um die Tiere zu kümmern und mit ihnen auszureiten.

Den Hofstaat bildet der Freundeskreis, wobei die Herren alle aus Körbecke stammen, einige Damen kommen aus Warburg, Borgentreich und Ossendorf.

Jubelkönigspaare geehrt

Nach dem Festzug am Pfingstsonntag wurden die Jubelpaare in der Halle mit Blumen und Orden geehrt. Die Musik spielte einen Tusch und das Schützenvolk ließ die Geehrten hochleben.

Vor 50 Jahren regierte Marie-Theres Watermeier mit Johannes Hanewinkel (bereits verstorben). Zur Ehrung wurde sie von Adolf Watermeier begleitet.

Karl-Lüder Schulken begleitete anstelle seines Vaters Karl, der vor 40 Jahren die Königswürde errungen hatte, seine Mutter und damalige Königin Hildegard Schulken. Vor 25 Jahren regierten Hans-Peter und Andrea Jürgens.