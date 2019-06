Von August Wilhelms

Brudermeisterin Maria Müller konnte dazu neben einer großen Schar von Mitgliedern und Gästen auch den Bezirkspräses der Schützen, Pfarrer Werner Lütkefend, Pfarrer Kai-Uwe Schroeter, Ortsvorsteher Werner Dürdoth, das Jubelkönigspaar Dietmar und Gaby Hüskens, das Königspaar 2018, Christopher Brand und Karin Arendes, das amtierende Königspaar, Michael und Heike Bartoldus, Ehrenoberst Rudi Herbold sowie den Bezirksbundesmeister Matthias Gockeln mit weiteren Vertretern des Diözesan- und Bezirksvorstandes in der Schützenhalle willkommen heißen.

Ehemalige Königspaare geehrt

Mit dem Königspaar des Schützenfestes 1994, Dietmar und Gaby Hüskens, begann die Brudermeisterin den Reigen der Ehrungen. Silberkönig Dietmar Hüskens wurde mit dem Jubiläumskönigsorden ausgezeichnet. Seine Gattin Gaby konnte den Ehrenbecher und einen Blumenstrauß entgegennehmen.

Auch dem Königspaar des vergangenen Jahres, Christopher Brand und Karin Arendes, wurde gedankt und ein Blumenstrauß überreicht. Die Königinnen des Jahres 1979, Margret Kloidt, und 1969, Angela Arendes, werden ihre Ehrung zu ihrem 40- und 50-jährigen Regentschaftsjubiläum zu Hause entgegennehmen.

Die stellvertretende Diözesanjungschützenmeisterin Juliane Bogedain nahm dann die Ehrung von Florian Sökefeld vor. Er wurde mit dem Diözesanverdienstorden der Jugend in Bronze ausgezeichnet. Florian Sökefeld ist aktives Mitglied der Schießsportabteilung. Er gehört der Lanzenkompanie an und beteiligt sich seit Jahren aktiv an der Tannenbaum-Aktion und dem Aufbau des Osterfeuers.

Den Fahnenschwenkerverdienstorden in Bronze nahm Ronja Cajka von ihrer Schwester, der stellvertretenden Bezirks-Fahnenschwenkermeisterin Anna-Lena Cajka, entgegen.

Bezirksbundesmeister verleiht Ehrenkreuz

Die Verleihung der weiteren Auszeichnung oblag dem Bezirksbundesmeister Matthias Gockeln. Mit dem Silbernen Verdienstkreuz für Frauen zeichnete Matthias Gockeln die Schießleiterin der Schießsportabteilung, Karin Riepe, aus. Ebenfalls mit dem Silbernen Verdienstkreuz wurde Reinhard Laqua geehrt.

Das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz schließlich überreichte Bezirksbundesmeister Matthias Gockeln an Friedhelm Aufenanger und Manfred Friebe. Diese Schützen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in besonderer Weise für die Bruderschaft verdient gemacht.

Friedhelm Aufenanger trat 1973 den Schützen bei, war von 1984 bis 1996 Fähnrich, danach bis 2008 Oberleutnant und dann bis 2018 Hauptmann der 2. Kompanie. 34 Jahre war er somit im Schützenvorstand. 1986 war er König wie auch Bezirkskönig. Dem Hofstaat gehörte Aufenanger in den Jahren 1998 und 2004 an. Sein stetiger Einsatz war bereits 1987 mit dem Silbernen Verdienstkreuz und anschließend 2000 mit dem Hohen Bruderschaftsorden gewürdigt worden.

Langjähriges Engagement im Verein

Manfred Friebe war bereits 1995 mit dem Silbernen Verdienstkreuz und 2003 mit dem Hohen Bruderschaftsorden ausgezeichnet worden. Friebe gehört seit 48 Jahren dem Verein an und war davon 40 Jahre lang im Vorstand aktiv. Von 1978 bis 1984 war er Leutnant, dann bis 1996 Fahnenbegleiter und danach bis 2014 Fähnrich der 2. Kompanie.

Von 2014 gehörte er bis 2018 dem Schützenrat an und unterstützt heute noch den Hallenwart der vereinseigenen Schützenhalle, Wolfgang Zintel, bei seiner Arbeit. Im Hofstaat war Manfred Friebe in den Jahren 1986 und 2004.