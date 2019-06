Von August Wilhelms

Nun aber will der gebürtige Borgholzer mit seiner ausdruckstarke Ausstellung »Menschenbilder« Leben in die ehemalige Synagoge bringen, die ihm von seiner Kindheit her durch die unmittelbare Nachbarschaft seines Elternhauses mit diesem Gebäude in bleibender Erinnerung ist.

Am Freitag, 12. Juli, 19 Uhr, beginnt die Ausstellung mit der Vernissage, die dann jeweils am Samstag und Sonntag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr bis zum 28. Juli geöffnet ist. In diesen Zeiten wird Johannes Vornholt auch selber anwesend sein.

»Lange habe ich mit mir bei der Wahl des Ausstellungsortes gerungen«, erzählt Johannes Vornholt. Der anstehende 70. Geburtstag und die lange und intensive Beziehung zu diesem Gebäude hätten ihm dann die Entscheidung für seine Heimatstadt leichter gemacht.

25 gezeichnete Bildnisse, 20 Skulpturen aus Ton

Etwa 25 gezeichnete Bildnisse und Gruppenbilder sowie 20 aus Ton modellierte Skulpturen werden die Besucher bei der Ausstellung zu sehen bekommen. Bei seinen Zeichnungen verwendet Vornholt eine besondere Technik: Es handelt sich dabei um monochromes Zeichnen mit Terpentin, Grafitpulver und Grafitstiften. Dies kann dann mit einem Pinsel bearbeitet werden, erklärt der Künstler.

Der Sohn eines Malermeisters sollte nach Wunsch des Vaters in dessen Fußstapfen treten. Deshalb verließ Johannes Vornholt 1968 seinen Heimatort Borgholz und studierte in Hannover an der Werkkunstschule und der Fachhochschule und machte seinen Abschluss als Designer.

Ein weiteres Studium, diesmal im Fachbereich Architektur, absolvierte der Vater von zwei Söhnen von 1974 bis 1981 in Braunschweig. Dabei hat er auch das Zeichnen und die Gestaltung von Plastiken intensiv kennen gelernt. Durch Besuche in Griechenland inspirierte ihn besonders die gegenständliche Kunst.

»Heimatgefühle entwickeln sich in der Kindheit.«

1981 kam Johannes Vornholt bei einem Architekten in Braunschweig unter und arbeitete von 1983 bis 2007 als Partner für dieses Büro, bevor er nach Stuttgart zog und dort bis 2015 selbstständig gearbeitet hat. Heute wohnt Johannes Vornholt, der sich auch ein Atelier gebaut hat, in Burgwedel bei Hannover.

»Wichtig ist die stete Bereitschaft zum Lernen, das Abgucken von Vorbildern«, erklärt der Künstler seinen Erfolgsweg und seine intensiven Verbindungen zu Borgholz mit den Worten: »Heimatgefühle entwickeln sich in der Kindheit.« Für Bürgermeister Rainer Rauch ist Johannes Vornholt ein »Superbeispiel« für Menschen aus der Region, die Verbundenheit zu ihr haben, obwohl ihr Weg woanders verlief.

Neben den Öffnungszeiten ist der Besuch der Ausstellung auch nach Absprache bei Elvira Tewes, Telefon 05643/80940, Franz-Josef Wegener, Telefon 05645/9421, und Johannes Vornholt, Telefon 0151/19311415, möglich.