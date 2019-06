Traditionell begann das Fest am Samstag mit dem Kommersabend. In diesem Jahr sorgte die Tanzband Blue Notes mit Tanzmusik für Stimmung. Am Sonntag stellte der Festumzug um 14 Uhr den Höhepunkt des diesjährigen Schützenfestes dar.

Schützenfest in Großeneder 2019 Fotostrecke

Foto: Bettina Peters

Das Königspaar Andreas und Nadine Flügel wurde beim Empfang vor ihrem Haus im Dorf an der Eder mit großer Freude und viel Applaus von ihren Nachbarn, Freunden und der ganzen Dorfgemeinschaft begrüßt. Mit einem – trotz des Regens – feierlichen Umzug geleiteten die Schützenbrüder Königspaar und Hofstaat in die Ederhalle. Im Gedenken an die gefallenen Soldaten und Schützenbrüder der vergangen Weltkriege hielt der Umzug auch am Ehrenmahl inne, wo die Schützenbrüder einen Blumenkranz niederlegten. Begleitet wurde der Festumzug vom Spielmannszug Großeneder und den Musikvereinen Menne und Dössel.

Andreas Flügel (46) arbeitet in Warburg bei WKA in der Produktion und ist mit 18 Jahren nach Großeneder gekommen. Seine Frau Nadine (40) ist Polizeibeamtin im Streifendienst und lebt seit ihrer Geburt im Dorf bei Borgen­treich. Sie und ihr Mann sind seit 13 Jahren verheiratet. »Die Idee Königspaar zu werden, kam von mir«, erzählt die zweifache Mutter. »Ich bin im Januar 40 Jahre alt geworden. Im Winter feiern, das ist immer etwas umständlich. Und so haben wir im Freundeskreis bereits im vergangen Jahr entschieden, dass unsere Zeit im Hofstaat jetzt gekommen ist. In den vergangen Jahren gab es zudem oft einen jüngeren Hofstaat. Das wollten wir ändern.« Besonders begeistere sie immer die Musik des Spielmannzuges. »Die Musik lädt sofort zum Feiern ein. Die Musikerinnen und Musiker schaffen es, mich in Stimmung zu bringen. Ich weiß dann, dass Schützenfest ist und wir eine tolle Zeit erleben werden.«

Nadine und Andreas Flügel wurden von ihren Königsoffizieren Markus und Jennie Gladen sowie Tobias und Jakob unterstützt. Außerdem im Hofstaat waren Hendrik und Diana Michels, Roland und Tanja Sprenger sowie Andreas und Teresa Vieth.

Am Montag sollen die Festtage mit einer Messe und dem anschließendem Frühschoppen, bei dem auch verdiente Mitglieder geehrt werden, sowie einer Polonaise ausklingen..