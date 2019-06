Von Verena Schäfers-Michels

»Alles hat gut funktioniert«, resümierte Detlef Unger. Der eigentliche Hauptmann des Vereins fungierte am Wochenende als Oberst, da Günter Niggemann Mitglied des Hofstaates war.

Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt

»Wir haben in den letzten Monaten viele junge Leute in den Vorstand geholt und beim Aufbau am Sonntagmorgen haben alle angepackt.« Im Anschluss verzehrten sie ein gemeinsames Frühstück in der Halle. »Es war eine gute Zusammenarbeit«, resümierte er.

Hier zeigte sich das Zusammengehörigkeitsgefühl, von dem Rauch am Vortag ebenfalls gesprochen hatte: »Heimat galt lange als spießig und veraltet, aber der Begriff hat eine Renaissance erlebt und steht heute für Beständigkeit und dafür, einen Anker zu haben.« Das seien Werte, die auch in 50 oder 100 Jahren etwas bedeuten würden.

Zudem kam die Aufhebung der Pause zwischen Jubelkönigsehrungen und Tanzabend sehr gut an. Bereits um 18 Uhr wurde zum Tanz aufgespielt und die Hofstaate der geladenen Schützenvereine verbreiteten mit dem Königspaar Wrede und Gefolge eine Stimmung, die Unger sonst nur am Abend erlebt habe.

Verein erhält Ehrenplakette des Landes

Beim Frühschoppen übergab Landtagsabgeordneter Matthias Goeken die Ehrenplakette des Landes Nordrhein-Westfalen an den Verein.

Die Hochmeisterplakette wurde Oberst Detlef Unger (links) und Oberst Günter Niggemann (3.v.l.) vom stellvertretenden Bezirksbundesmeister Klaus Zarnitz (2.v.l.) und dem stellvertretenden Bezirksschießmeister Günter Jakubeit (rechts) übergeben. Foto: Verena Schäfers-Michels

Vom stellvertretenden Bezirksbundesmeister Klaus Zarnitz und dem stellvertretenden Bezirksschießmeister wurde die Hochmeisterplakette des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften übergeben.

Treue Schützen ausgezeichnet

Nicht fehlen durfte die Ordensübergabe für langjährige Schützen. Vor 40 Jahren traten Berthold Löhr, Heinrich Scherf und Gerhard Stamm dem Verein bei. 50 Jahre sind Walter Dürdoth und Johannes Niggemann dem Verein treu. Besonders freute sich der Vorstand, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte einen Schützenbruder für 65-jährige Mitgliedschaft ehren zu dürfen: Heinz Fricke.