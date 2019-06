Von Konrad Thiele

Großeneder (WB). Die Verleihung der Orden an verdiente und langjährige Vereinsmitglieder steht beim Frühschoppen im Rahmen des Schützenfestes in Großeneder traditionell im Mittelpunkt. Gleich zwei Schützen sind für ihre 70-jährige Mitgliedschaft geehrt worden.

Nach der Schützenmesse für die verstorbenen Mitglieder des Vereins, zelebriert von Pastor Martin Tilles, fanden am Montag neben den Vereinsmitgliedern zahlreiche Gäste zum Frühschoppen den Weg in die Ederhalle. Die Moderation hatte in diesem Jahr der stellvertretende Vorsitzende Stephan Gehrendes übernommen. Für den musikalischen Hintergrund sorgten in diesem Jahr der Musikverein Menne sowie der Spielmannszug Großeneder.

Josef Jakob und Johannes Peine seit 70 Jahren dabei

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: René Dodt, Marco Flügel, Michael Hördemann, Martin Koke, Mario Michels, Rainer Michels, Frank Peine, Jens Pommerenke und Michael Wieners. Auf 40-jährige Mitgliedschaft blicken Uwe Loke, Hubert Nolte, Ludwig Schachten und Andreas Zwinge. Ein halbes Jahrhundert unterstützen bereits Gustav Gievers, Klaus Hördemann, Lothar Lüke, Klaus Michels und Heinz Smurava die Vereinsziele. Seit 60 Jahren sind Hubert Gladen und Johannes Hördemann Mitglied.

Die Ehrung des diamantenen Königspaares (von links): Stephan Gehrendes (Vorstand), das Jubelpaar Günter Heise und Renate Brüß, Ehrengast Matthias Goeken (MdL), das amtierende Königspaar Nadine und Andreas Flügel und Andreas Zwinge (Oberst). Foto: Thiele Die Ehrung des diamantenen Königspaares (von links): Stephan Gehrendes (Vorstand), das Jubelpaar Günter Heise und Renate Brüß, Ehrengast Matthias Goeken (MdL), das amtierende Königspaar Nadine und Andreas Flügel und Andreas Zwinge (Oberst). Foto: Thiele

Besonders erfreulich war es, dass mit Josef Jakob und Johannes Peine zwei Mitglieder für ihre 70-jährige Zugehörigkeit zum Schützenverein ausgezeichnet werden konnten.

Auch der Silberkönig erhielt einen besonderen Orden. Frank Engemann regierte an der Seite von Sonja Brüß die Schützen im Jahr 1994. Es war das Jahr, in dem die Eltern des Königs ihr silbernes Königsjubiläum feierten. Gottfried und Elfriede Engemann waren im Jahr 1969 das erste Königspaar, das in der neu errichteten Ederhalle zum Schützenfest einladen konnte. Bereits am Sonntag wurde das diamantene Königspaar des Ortes geehrt: Günter Heise und Renate Stickel (verheiratete Brüß) führten im Jahr 1959 den Festumzug an.

Das Ende des Großenederer Schützenfestes wurde durch die große Polonaise eingeläutet, wozu wiederum viele Gäste den Weg in das Bördedorf fanden.