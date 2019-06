Borgentreich (WB). Die Initiative Gartenpartie macht am Sonntag, 23. Juni, Station in Borgentreich. »Ute Fögen öffnet zum sechsten Mal die Pforten ihres Bördegartens in der Rischstraße 3«, berichtet Christiane Sasse, die die Gartenpartie seit dem Jahr 2006 ehrenamtlich organisiert.

Der etwa 500 Quadratmeter große Garten von Ute Fögen ist Sonntag von 10 bis 17 Uhr für interessierte Besucher geöffnet.

Wandel vom Nutz- zum Familiengarten

»Auf ihrem Grundstück hat sich im Laufe der vergangenen Jahre eine Wandlung vom reinen Nutzgarten zum grünen Familiengarten vollzogen. Ein kleiner Rest Nutzgarten sowie diverse Obstbäume, überwiegend als Säule gepflanzt, und Sträucher bilden mit dem Ziergarten eine gut funktionierende Mischung. Jetzt im Juni liegt der Schwerpunkt auf den Rosen«, schreibt Sasse in der Einladung.

Alte Rosen, Englische Rosen und Buschrosen, umrahmt von Buchsbaumhecken, geben den Ton an, spricht sie von Rosenträumen. Mehrere Rosenbögen zeigen, wie man den Raum nach oben gut nutzen kann. Die Zwischenräume werden durch unterschiedliche Stauden und von vielen Hortensien ausgefüllt, beschreibt sie.

»Die Rosen betören nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihren Duft«, führt Christiane Sasse anschaulich aus. Gerade dieser sorge für Entspannung.

Kaffee- und Kuchenverkauf

Entspannt und zugleich mit angeregten Gesprächen soll auch der Tag verlaufen. Mitarbeiterinnen der Katholischen Bücherei Borgentreich bieten Kaffee, Kuchen und Getränke an. Der Erlös ist für die Büchereiarbeit bestimmt.

Naturgarten in Silberborn ist am Wochenende geöffnet

Christiane Sasse, die in Liebenau-Lamerden wohnt, weist zudem darauf hin, dass am kommenden Wochenende (Freitag bis Sonntag, jeweils 13 bis 18 Uhr) der Naturgarten der Familie Demann in Holzminden-Silberborn für Besucher geöffnet ist. Er biete neben einem sanft plätschernden Bachlauf, Stauden und Rosen, einen Teich, Buchsbaumhecken und Hochbeete. »Keramische Figuren und Acrylbilder setzen in dem Garten in der Dasselerstraße Akzente«, so Christiane Sasse.

Weitere Informationen erteilt sie per Mail (gartenpartie@gmx.de).