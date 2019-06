Borgentreich (WB). Patrick Walter ist neuer Schützenkönig der St.-Vitus-Schützenbruderschaft Bühne. Der 35-Jährige schoss beim Königsschießen am Fronleichnamstag den Vogel mit dem 198. Schuss ab. Walter setzte sich in einem spannenden Schießen gegen seinen Konkurrenten Christian Kornhoff durch.

Patrick Walter wurde zum neuen König 2019/2020 gekrönt und regiert somit das Jubiläumsfest der Bruderschaft, die ihr 200-jähriges Bestehen feiert. Als Königin steht dem gebürtigen Bühner seine Ehefrau Eva zur Seite.

Begleitet wird das Königspaar von den Königsoffizieren Dominik Hengst und Kai Niemeier. Dem Hofstaat gehören Christian Kornhoff und Sabrina Rasche, Matthias und Anke Engemann, Stefan Kloidt und Kathrin Klare, Sebastian Poppke und Denise Schwarz, Daniel Konze und Julia Stromberg, Marius und Jennifer Krull, Matthias Nolte und Teresa Frewer, Heiko und Claudia Weber sowie Christian und Carly Löhr an.

Vor dem Königsschießen konnte sich Christian Reddemann im Kaiserschießen gegen die alten Könige der Bruderschaft durchsetzen und die Kaiserwürde erringen. Neuer Schülerprinz des Schützenvereins wurde mit 28 Ringen Luis Waldeyer. Jugendprinz wurde Leonard Kornhoff mit 24 Ringen.

Das Festprogramm

Das Jubiläumsschützenfest in Bühne wird in diesem Jahr erstmals an vier Tagen gefeiert. Dem Fest voraus geht ein Bataillonsabend an der Alsterhalle. Das Schützenfest wird vom 5. bis 8. Juli gefeiert.

Freitag, 5. Juli

20 Uhr Bataillonsabend für die Bevölkerung an der Alsterhalle

Samstag, 6. Juli

15.30 Uhr Eintreffen der Gastvereine an der Alsterhalle

16 Uhr Abmarsch zur Kranzniederlegung

17 Uhr Vorabendmesse, zelebriert von Weihbischof Dominicus Meier, Weihe der neuen Königskette

18 Uhr Umzug ab Kirche, Großer Zapfenstreich auf dem Hofgut der Familie Krull durch den Musikverein Bühne und das Tambourkorps Schloß Neuhaus

20 Uhr Festball in der Halle mit der Band Bevertaler, Eintritt frei

Sonntag, 7. Juli

6 Uhr Ständchenbringen

13.30 Uhr Antreten der Schützen an der Alsterhalle

14 Uhr Großer Festumzug mit den Musikvereinen Bühne und Körbecke sowie den Spielmannszügen Manrode und Dalhausen, Abholen des Königspaares mit Hofstaat, Präsentation ehemaliger Königinnenkleider

16 Uhr Musik und Königstanz in der Alsterhalle

19.30 Uhr Polonaise auf dem Sportplatz an der Halle, anschließend Tanz in der Halle mit der Band Bevertaler, Eintritt frei

Montag, 8. Juli

9 Uhr Antreten der Schützen bei der Kirche, Frühschoppen

14.15 Uhr Abholen der Frauen, des Königspaares und des Hofstaates am Pfarrheim und anschließend Frauenkaffee in der Halle

18 Uhr Polonaise der Frauen.