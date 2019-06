In der Straße Zum Hohen Berg in Bühne ist diese Hecke auf einer Länge von 50 Metern abgebrannt. Foto: Polizei Höxter

Borgentreich (WB). 50 Meter Hecke sind am Dienstag, 25. Juni, gegen 17.30 Uhr in der Straße Zum Hohen Berg in Borgentreich-Bühne in Flammen aufgegangen. Ein Anwohner hatte auf dem Gehweg vor dem Haus mit einem Abflammgeräte Unkraut entfernt. Hierbei gelangten Funken auf eine angrenzende Hecke und setzten diese in Brand. Die Feuerwehren aus Borgentreich und Bühne mussten ausrücken, um das Feuer zu löschen.