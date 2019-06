Lütgeneder (WB). Niclas Stickeln ist neuer Schützenkönig in Lütgeneder. Beim Königschießen am vergangenen Wochenende war er der Treffsicherste, teilte der verein am Freitag mit.

Zu seiner Königin erkor er Lene Nolte. Begleitet werden sie von den Königsoffizieren Matthias Bode mit Melissa Wantula und Marc Menne mit Tabea Weidner.

In den Hofstaat berief das Regentenpaar die die Paare Dominik Pöppe mit Henrike Vornholt, Hendrik Rust mit Katharina Schilling und Dennis Söthe mit Anna Schröder. Zudem gehören die zwei Brüder der Königin, Finn Nolte mit Anna Lena Gievers und Luis Nolte mit Lea Lischka, dem Hofstaat an. Bei den »jüngsten« Schützen konnte sich Malte Förster beim Schießen mit de Kinderarmbrust durchsetzen und so die Kinderkönigswürde erringen. Er regiert mit der Kinderkönigin Ronja Lohmüller an seiner Seite.

Dass Schützenfest in Lütgeneder findet vom 13. bis 15. Juli, statt.