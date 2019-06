Rainer Rauch tritt bei der Wahl 2020 nicht mehr als Bürgermeisterkandidat in Borgentreich an. Er will sich beruflich neu orientieren. Foto: Daniel Lüns

Von Jürgen Vahle

Borgentreich (WB). Paukenschlag in der Borgentreicher Kommunalpolitik: Bürgermeister Rainer Rauch (54, CDU) tritt bei der Kommunalwahl im Herbst 2020 nicht mehr an. Seiner erneute Kandidatur galt zuletzt in der Orgelstadt als sicher. Rauch gibt in einer Erklärung persönliche Gründe an.