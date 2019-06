Königspaar in Natzungen sind Brudermeister Frank Bösser und seine Ehefrau Ulrike. Das Schützenfest wird vom 13. bis 15. Juli gefeiert (von links): Oberst Andreas Ide, Schülerprinzessin Lena Böttcher, das Königspaar Frank und Ulrike Bösser, der scheidende König Manuel Eschenberg und Adjutant Jens Saalfeld. Foto: Wilhelms

Borgentreich (WB/auwi). Frank Bösser (58), Brudermeister der St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft, ist neuer König in Borgentreich-Natzungen. Zur Königin erwählte sich der Schützenchef seine Ehefrau Ulrike (52).

Die Proklamation des neuen Schützenkönigs nahm der stellvertretende Brudermeister und Schützenoberst Andreas Ide vor. Das neue Königspaar wird mit seinem Hofstaat beim Schützenfest vom 13. bis 15. Juli den glanzvollen Mittelpunkt des Festzuges bilden. Dieser wird auch an der ehemaligen Gaststätte Dorfkrug vorüberziehen, in dem das SEK Hessen am Mittwoch, 26. Juni, den mutmaßlichen Waffenhändler Elmar J. festgenommen hat. »Diese Ereignisse liegen wie ein Schatten auf dem Dorf. Wir wollen uns dadurch aber nicht das Schützenfest verderben lassen«, sagt Frank Bösser.

Vier Natzungener Könige unter den Vorfahren

Nicht nur der neue König, der seit 2007 dem Schützenvorstand in wichtigen Funktionen angehört und seit vier Jahren dem Verein vorsteht, ist der Schützenbruderschaft sehr verbunden. Seine Gattin Ulrike, geborene Scherf, kann vier Natzungener Könige unter ihren Vorfahren vorweisen. Darunter sind auch ihre Eltern Anton und Marianne Scherf, die 1971 die Natzunger Schützen regierten.

Großartig war die Stimmung beim spannenden Schießen auf den Adler in der voll besetzten Gemeindehalle, musikalisch untermalt vom Spielmannszug Natzungen. Zum Schluss waren noch sechs Kandidaten um die Königswürde im Rennen. Um 20.31 Uhr fiel der erlösende 73. Schuss: Der Adler knickte unter großem Jubel der Gäste von der Stange.

Schülerprinzessin Lena Böttcher und Jugendprinzessin Lisa Sander

Bereits zuvor hatte das Prinzenschießen stattgefunden. Beim aufgelegten Schießen war Lena Böttcher beste Schützin vor Jamilia Krasmann und Anna-Lena Wäsche. Sie ist somit neue Schülerprinzessin. Stehend freihändig musste der künftige Jugendprinz sein Ziel finden. Hier war mit Lisa Sander ebenfalls ein Mädchen siegreich. Sie darf nun mit Lena Böttcher und König Frank Bösser am 20. Juli in Natingen beim Schießen um die Bezirkswürde antreten. Den zweiten und dritten Platz belegten Frederik Wiemers und Nick Scheideler.

Beim Schießen auf die königlichen Insignien Apfel, Zepter und Krone zeigten die Schützen ebenfalls ihr Können. Brudermeister Frank Bösser konnte Nico Kröger (Apfel), Joachim Götte (Zepter) und Jens Wilhelms (Krone) zu ihrem Erfolg gratulieren.