Die Mitglieder des Vorbereitungsteams unter dem Eventzelt: Sie freuen sich auf das breite Angebot zum Familienfest und das Ferienangebot »Offene Tür« in der kommenden Woche.

Borgentreich (WB). »Das Eventzelt steht schon!« Pfarrer Kai-Uwe Schroeter weist auf das fröhliche Familienfest hin, dass am Sonntag, 14. Juli, auf dem Gelände der evangelischen Kirchengemeinde in Borgentreich gefeiert wird.

Das Vorbereitungsteam organisiert und sponsert zum Teil selbst in diesem Jahr originelle Spielideen und zahlreiche Leckereien. Von Discgolf, Ponyreiten, Schminken bis zum beliebten Entenangeln richtet sich das Programm besonders an Familien mit Kindern und Jugendliche.

Nach dem Familiengottesdienst um 10.45 Uhr wird um 12 Uhr das bunte Treiben auf der Wiese des Gemeindehauses eröffnet. Wer den Spieleparcours mit Spielkarte absolviert, hat gute Chancen, einen attraktiven Preis zu gewinnen. Auch die Fahnenschwenker des Kolpingvereins werden um die Mittagszeit erwartet.

Der Schluss richtet sich nach dem Wetter

»Aber selbst beim Feiern geht es uns um den Inhalt«, sagt Schroeter, der auf ein Erzählzelt verweist, wo biblische Geschichten spannend dargestellt werden. Der Illusionskünstler Andreas Pektker wird um 15 Uhr zu christlichen Themen wie dem Vaterunser verblüffende Illusionen für Kinder und Erwachsene präsentieren.

Gegen 17 Uhr soll das Fest mit einem musikalischen Segen ausklingen. Der wirkliche Schluss richtet sich jedoch nach dem Wetter. Auch wer später kommt, soll noch ein Stück des leckeren gesponserten Apfelstrudels erhalten, denn unter den Mitarbeitern ist diesmal auch ein Bäckermeister, berichtet die Gemeinde.

Ferienangebot der »Offenen Tür« beginnt

Mit dem Festsonntag beginnt in der darauffolgenden Woche ein Ferienangebot der »Offenen Tür« deren Angebot auch am Festtag durch Leiterin Olga Honl präsentiert wird. »Wir laden ein, unsere neu gestalteten Räume zu besichtigen«, sagt Honl, die auch das beliebte Kinderschminken am Festsonntag anbietet.

»Wir hoffen auf Sonne«, sagt Schroeter: »Aber selbst bei Regen ist unser Raumangebot im Katharina-von-Bora-Haus am Lehmberg so gut, dass uns die Feierlaune erhalten bleibt – hoffentlich auch über das Fest hinaus.«