Zu seinem Hofstaat gehören Elmar Tewes und Judith Scherf, Thomas und Gabi Scherf, August und Christel Reitemeyer, Jürgen und Conny Kröger, Ansgar und Martina Hartmann, Rüdiger und Diane Pelletier, Jürgen und Gabi Sander, Klaus und Monika Werneke, Siegbert und Heike Prenzel, Volker und Silvia Schlieker, Detlef und Manuela Sander sowie Jürgen und Eva Hartung. Als Königsbegleiter fungieren Frank Bröker und Benedikt Drewes. Schülerprinzessin ist Lena Böttcher und Prinzessin Lisa Sander.

Gemeinsam mit dem Hofstaat will das Königspaar in der Natzunger Gemeindehalle für ausgelassene Stimmung sorgen. Für die musikalische Gestaltung des großen Festumzuges am Sonntag sorgen der Musikverein Auenhausen, der Spielmannszug Borgholz und natürlich der Spielmannszug Natzungen.

Freitag

Das Schützenfest beginnt mit dem Ständchen des Spielmannszug und dem Bataillonsabend der Schützen in Zivil auf dem Sportplatz mit Bierprobe.

Samstag

Am Samstag werden das Königspaar, Hofstaat und Schützen die Messe um 19 Uhr besuchen. Um 20 Uhr wird der Gefallenen der Weltkriege am Ehrenmal gedacht. Die Ehrenwache übernimmt die Reservistenkameradschaft aus Frohnhausen. Nach einem kleinen Umzug beginnt um 20.30 Uhr der Festball in der Gemeindehalle mit der Band »Enjoy«. Der Eintritt ist frei.

Sonntag

Der Höhepunkt des Sonntages bildet der große Festumzug mit dem Vorbeimarsch in der Dorfmitte gegen 15 Uhr. Anschließend gibt es in der Gemeindehalle Kaffee und Kuchen für jedermann. Um 16 Uhr ist die Ehrung der Jubelkönigspaare geplant. Während dieser Zeit spielt der Musikverein Auenhausen ein Festkonzert. Um 20 Uhr holen die Schützen König, Königin und Hofstaat für einen weiteren Festballabend von zu Hause ab. Am Sonntag spielt die »Fun-Band« zum Tanz bei freiem Eintritt.

Montag

Der Spielmannszug Natzungen marschiert von 7 Uhr an für den Weckruf durch Natzungen. Der Musikverein Auenhausen untermalt das Schützenfrühstück und den Frühschoppen von 10 Uhr an mit Blasmusik. Dann wird eine neue Gedenktafel aller bisherigen Majestäten feierlich vorgestellt. Ein kleiner Festzug von 19 Uhr an läutet den letzten Festabend in der Halle ein. Von 20.30 Uhr an spielt die »Fun-Band« bei freiem Eintritt bis zum Morgengrauen. Um 21 Uhr ist die traditionelle Polonaise zum Festabschluss auf dem Sportplatz. Weitere Informationen im Internet unter www.natzungen.de .