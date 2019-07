Borgentreich-Borgholz (WB). Feuerwehrleute aus Borgholz, Natingen, Natzungen und Borgentreich haben am Mittwochnachmittag eine in Brand geratenen Korntrocknung auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Borgholz gelöscht. Das haben die Einsatzkräfte am späten Mittwochabend mitgeteilt.