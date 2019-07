Von Daniel Lüns

Plane war Sofortmaßnahme

Nach Informationen des WESTFALEN-BLATTES hatte die Stadt Borgentreich als Untere Denkmalbehörde gegenüber einem Bauunternehmer angeordnet, über die Ruine eine Plane zu ziehen. Das geschah auch. Durch diese Sofortmaßnahme soll das Gebäude vor Wind und Wetter geschützt werden. Vor Ort soll aber zudem ein riesiges Zelt aufgebaut werden. Das Zelt soll so groß sein, dass es nicht nur die komplette Ruine sondern auch eine Fläche vor dem Gebäude überdacht.

Zudem soll der Eigentümer des Areals ein Restauratorenteam beauftragen, dass die Überreste des nördlichen Torhauses – im Volksmund schlicht Burg Bühne genannt – untersucht und ihren Zustand mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) beurteilt. Durch das Zelt sollen neben dem Gebäude auch die Experten bei ihrer Arbeit vor Wind und Wetter geschützt werden.

Klagen gegen die Stadt

All diese Maßnahmen sind gemeinsame Entscheidungen der Stadt Borgentreich und des LWL. Sie wurden im Zuge des Erörterungstermins beschlossen, der am Mittwoch, 8. Mai, am zerstörten Denkmal ausgerichtet worden war (WB vom 9. und 10. Mai).

Nun wehrt sich der Bauunternehmer vor dem Verwaltungsgericht Minden dagegen, die Zeltkonstruktion aufzubauen. Konkret klagt er gegen die sogenannte bauordnungsrechtliche Verfügung, mit der die Stadt Borgentreich ihn zu der Maßnahme angewiesen hatte. Dies ist die erste Klage.

Eine zweite Klage zur Burg Bühne kommt vom Eigentümer des Areals, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Der Besitzer klagt vor dem Verwaltungsgericht gegen die Stadt Borgentreich, die geplante Zeltkonstruktion dulden zu müssen.

Anträge noch unbegründet

»Inhaltlich begründet sind beide Anträge noch nicht«, erklärt Vivienne Bock, Pressesprecherin und Richterin am Verwaltungsgericht Minden auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES. Ungewöhnlich sei das nicht. Denn die beiden Klagen seien als Eilverfahren eingereicht worden, denen jeweils eine sogenannte Hauptsacheklage anhängt. Dieser Weg wird zum Beispiel genutzt, um erst einmal den Hut in den Ring zu werfen: Manche Kläger reichen ein Eilverfahren ein, um keine Fristen verstreichen zu lassen.

Außerdem nutze man diesen Weg, »wenn man die Unterlagen der Behörde nicht kennt, die zur beklagten Entscheidung geführt haben«, ergänzt Bock. Beide Kläger haben daher auch eine Akteneinsicht gefordert. Im ersten Schritt fordere das Verwaltungsgericht nun die Stadt Borgentreich dazu auf, die betreffenden Akten nach Minden zu schicken.

Richter wird entscheiden

Das Verwaltungsgericht leitet diese Unterlagen dann an die Rechtsvertreter der Kläger weiter, erklärt Vivienne Bock. Vom Gericht werde eine Frist festgesetzt, in welcher die Anwälte die Akten prüfen und das weitere Vorgehen abwägen könnten.

Dann könnten die Rechtsvertreter Stellung nehmen. »Wie bei einer Gegenrede hat anschließend auch der Beklagte die Möglichkeit zu einer Stellungnahme«, sagt Bock weiter. In dem Fall sei dies die Stadt Borgentreich. Ein Richter des Verwaltungsgerichtes Minden entscheide danach über das weitere Vorgehen.

Stadtverwaltung prüft

Die Borgentreicher Stadtverwaltung hat die Schreiben des Verwaltungsgerichtes am Mittwoch erhalten. »Wir werden den Schriftverkehr des Verwaltungsgerichtes Minden nun prüfen und dann, in Absprache mit dem LWL, Stellung nehmen«, sagt Elvira ­Tewes von der Unteren Denkmalbehörde der Stadt.

Das sagen die Kläger

Der Bauunternehmer wird von der Rechtsanwaltskanzlei Linten aus Essen vertreten. Auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES hat sich die Kanzlei gestern nicht zur eingereichten Klage geäußert. Der Eigentümer des Areals war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Kommentar von Daniel Lüns

Quo vadis, Bühne – wohin wird das führen? Denkmalschützer und Behörden in Deutschland dürften zurzeit gespannt auf die Borgentreicher Stadtverwaltung schauen. Die wird durch den Abriss der Burg Bühne unfreiwillig zum Vorreiter. Denn man fragt sich: Wie geht eine Verwaltung mit so einem Fall um? Dass ein Denkmal vom einen auf den anderen Tag aus heiterem Himmel abgerissen wird, dürfte bundesweit ein sehr seltener, wenn nicht sogar einmaliger Vorgang sein. Fest steht: Sollten die Konfliktparteien den Abriss des nördlichen Torhauses nur noch vor Gericht besprechen, könnte der Fall eine unendliche Geschichte werden.