Alexander Schütz (links) und Peter Ernst sind erstmals in der alten Synagoge in Borgholz aufgetreten.

Von Cosima Grundkötter

Borgentreich-Borgholz (WB). Die alte Synagoge im Herzen von Borgholz war am Mittwoch Austragungsort eines denkwürdigen Konzertes: Der Flötist Alexander Schütz war kurzfristig für die Cellistin Maxine Neuman eingesprungen, und gemeinsam mit dem Gitarristen Peter Ernst gab der Soloflötist der Bochumer Symphoniker eine beeindruckende und zutiefst bewegende Demonstration seiner Kunst – vor einem vollbesetzten Haus – etwa einhundert Gäste saßen und standen in dem ehemaligen Gotteshaus.

Mit scheinbarer Mühelosigkeit entlockte Schütz dem Instrument halsbrecherische Tonkaskaden, um im nächsten Moment wieder innigliche Passagen von magischer Ruhe zu intonieren. Peter Ernst agierte als kongenialer Begleiter auf der Gitarre.

Dass das Duo in Borgholz sein Konzertdebüt gab, konnte man in keinen Moment spüren: Schütz und Ernst wirkten perfekt aufeinander eingespielt, lebendig und durchdacht kamen ihre Interpretationen daher – eine grandiose Premiere. Die fabelhafte Akustik in der alten Synagoge und auch die Exponate von Johannes Vornholt taten ihr Übriges, um die Wirkung des musikalische Geschehen zu unterstreichen.

Wenn auch die virtuosen Rossini-Variationen von Frédéric Chopin ungläubiges Erstaunen hervorriefen, gerieten doch die subtilen Schubert-Adaptionen des Flöten-Pioniers Theobald Böhm zum eigentlichen, stillen Höhepunkt des Konzertes: Alexander Schütz und Peter Ernst, die VHS-Leiter Andreas Knoblauch-Flach scherzhaft als Duo Peter Alexander ankündigte, arbeiteten stilsicher die Fragilität der romantischen Lieder heraus. Mit zwei Zugaben bedankten sich die Musiker für den lang anhaltenden Applaus.