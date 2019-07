Borgentreich (WB/aho). Zum Fest des Jahres hat der Heimatschutzverein Borgentreich-Lütgeneder seine Jubelpaare, Offiziere und langjährige Mitglieder geehrt. Die Auszeichnungen wurden am Montagmorgen beim Frühschoppen und am Sonntagabend vergeben.

Für ihre zehnjährige Tätigkeit im Offizierskorps wurden, Fähnrich Udo Förster und die Fahnenoffiziere Manfred Müser und Michael Wille (alle rote Fahne) geehrt. Frank Becker erhielt den Verdienstorden als Unteroffizier und eine Nadel für seine 25-jährige Mitgliedschaft. Bereits ein halbes Jahrhundert sind Hans Breker, Franz Conze, Heinrich Nolte und Karl Wieners dem Heimatschutzverein treu.

Den Orden für seine 40-jährige Mitgliedschaft wird Klaus Vonderlage, der in Plön wohnt, von einem Familienmitglied gebracht bekommen. »Wir haben den Orden dem Bruder mitgegeben«, erklärte Vorsitzender Ulrich Thomas.

Orden und Blumen für die Jubelpaare

Am Sonntagabend überreichten Vorsitzender Ulrich Thomas und Oberst Elmar Nolte Orden und Blumen an die Jubelpaare. Dies war ein besonderer Moment für den Oberst, dessen Tochter Lene das Schützenvolk an der Seite ihres Königs Niclas Stickeln in diesem Jahr anführt.

Die Eltern des Obersts und damit die Großeltern der Königin, Ferdinand und Resi Nolte hatten vor 50 Jahren regiert. Maria Förster war 1979 die Königin von Hermann Förster (bereits verstorben), mit ihm war sie auch schon bei Noltens im Hofstaat dabei gewesen.

Obligatorischer »Schneewalzer« in der Halle

Vor 25 Jahren hießen die Majestäten Klaus und Rosemarie Reddemann. Als Kinderkönigspaar waren 1969 Dietmar Wiesen und Monika Ebbers (geb. Bode) im Amt. Daniel Bartoldus war 1994 mit Carolin Krahn, die aus beruflichen Gründen bei der Ehrung nicht dabei sein konnte, als Kinderkönigspaar aktiv.

Die Ehrung von Bernhard Bode und Bettina Wertz für ihr 40-Jähriges wird nachgeholt. Mit dem obligatorischen »Schneewalzer« versetzten sich alle beim Tanz in der Weißholzhalle gedanklich noch einmal in ihre Regentenzeit zurück.