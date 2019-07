Borgentreich (WB/auwi). Der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften, Bezirk Warburg, richtet am Samstag, 20. Juli, in Borgentreich-Natingen sein Bezirkskönig-, Prinzen- und Schülerprinzenschießen aus. Damit verbunden ist auch der anschließende Diözesankönigsball in der Angerhalle.