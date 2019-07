Von Ralf Benner

Wunsch und Wirklichkeit

»Ich lebe in einem Funkloch, mit dem Handy zu telefonieren, ist daher nahezu unmöglich. Die Festnetzleitung zu unserem Anwesen beträgt fünf Kilometer, wurde oberirdisch verlegt und ist Jahrzehnte alt, deshalb gibt es ständig Störungen«, schildert Graf Spiegel die Probleme für die fünf Wohneinheiten der Gräflich Spiegel’schen Forstverwaltung, die zwischen den Ortschaften Bühne und Borgholz angesiedelt ist.

Graf Spiegel hat in dieser Angelegenheit sogar dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet geschrieben. Dieser habe gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zwar zu seinem Anliegen gemacht, doch Wunsch und Wirklichkeit klafften beim schnellen Internet weit auseinander, die Benachteiligung des ländlichen Raumes werde immer größer, hat Graf Spiegel dem NRW-Ministerpräsidenten deutlich gemacht.

Ministerpräsident schreibt

»In Ihrem konkreten Fall stimme ich Ihnen uneingeschränkt zu«, hat Armin Laschet dem Grafen Spiegel geantwortet. »Ein nur rudimentär funktionierendes Breitbandnetz sowie der fehlende Mobilfunkempfang stellen keine zufriedenstellende Situation dar und sollten schnellstmöglich behoben werden«, schreibt Laschet.

Das zuständige NRW-Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie nahm daraufhin Kontakt mit den drei Mobilfunkbetreibern im Raum Borgentreich – Deutsche Telekom, Teléfonica (O 2 ) und Vodafone – auf und bat um eine Stellungnahme bezüglich des Ausbaus des Mobilfunknetzes vor Ort (siehe unten). Den Mobilfunkbetreibern zufolge weist das Gebiet rund um Hof Eichhagen eine sehr geringe Besiedlung auf, der Hof werde zusätzlich von Wald umgeben, wodurch eine optimale Mobilfunkversorgung erschwert werde. Aus wirtschaftlichen Gründen lasse sich eine Mobilfunkabdeckung kurzfristig nicht verbessern.

Kosten für Außenliegerhöfe

Eine unbefriedigende Antwort, mit der sich Ferdinand Graf Spiegel nicht abfinden wollte. Er nahm daraufhin Kontakt zum Beverungener Unternehmen Sewikom auf. Sewikom kümmert sich unter dem Titel »hxnext« um den Breitbandausbau im Kreis Höxter, der über die Städte mit zehn Millionen Euro gefördert wird, der Eigenanteil von Sewikom liege bei etwa 20 Prozent. Voraussichtlich bis Ende des Jahres soll der Breitbandausbau geschafft sein – dann kann fast überall (98 Prozent des Kreisgebietes) mit 50 MBit/s gesurft werden – in den meisten Fällen seien sogar 100 MBit/s verfügbar. »Wir wollen alle Höfe mitnehmen, die Interesse an der Breitbandanbindung haben«, hatte Sewikom-Geschäftsführer Kai-Timo Wilke noch im Dezember 2018 dem WESTFALEN-BLATT erklärt.

Doch für Außenliegerhöfe ist diese Anbindung noch mit einer hohen finanziellen Eigenleistung in fünfstelliger Höhe verbunden, wie Graf Spiegel erfahren musste. Sewikom bietet dem Besitzer von Hof Eichhagen an, eine Glasfaserleitung von 1,5 Kilometer Länge zum nächstgelegenen Glasfaserendpunkt an der Klus Eddessen verlegen zu lassen.

Landbewohner gegen Städter

»Aktuell würde das Kosten von etwa 20.000 Euro für Tiefbau, Leerrohr und Glasfaser bedeuten«, schreibt Wilke. Kosten, die Ferdinand Graf Spiegel selbst tragen müsse, wie ihm der Sewikom-Geschäftsführer bei einem Ortstermin klar gemacht habe. Nur geringe Hoffnung, dass die Kosten auf mehrere Schultern verteilt werden könnten, machte Wilke ihm in einer Mail mit der Bemerkung »Wir haben aktuell noch weitere Anfragen aus der Nachbarschaft«.

Für die Anbindung an ein leistungsfähiges Netz selbst einen Betrag in substanzieller Höhe zahlen zu müssen, sieht Graf Spiegel als »schwerwiegende Diskriminierung eines Landbewohners gegenüber einem Städter« an, der kurzfristig und kostenfrei einen leistungsfähigen Anschluss erhalte.

Stadt dämpft Erwartungen

Christof Derenthal, Allgemeiner Vertreter von Borgentreichs Bürgermeister Rainer Rauch und als Fachbereichsleiter zuständig für die Wirtschaftsförderung, setzt dagegen nicht auf Fördermittel. »Diese zu beantragen und genehmigt zu bekommen, dauert mehrere Jahre«, dämpft er allzu große Erwartungen. Die Stadt Borgen­treich setze dagegen auf individuelle Lösungen.

Als Beispiele hierfür nennt er Richtfunkverbindungen, Satellitenanbindungen oder LTE-Technik, die ganz individuell, also von Fall zu Fall, eingesetzt werden könnten. »Davon versprechen wir uns zwar auch keine kurzfristigen Lösungen, es geht aber deutlich schneller, als lange auf Fördermittel warten zu müssen«, sagt er.

Landwirte sprechen mit Bürgermeistern

Schnelles Internet für alle Außenliegerhöfe im Kreis Höxter sei zwar wünschenswert, aber für Landwirte derzeit nicht finanzierbar – zu diesem Ergebnis kommt Antonius Tillmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Höxter. »Es ist den Bauern nicht zumutbar, eine fünfstellige Summe für den Breitbandausbau aus eigener Tasche zu bezahlen«, sagt Tillmann. Er selbst habe ein entsprechendes Angebot erhalten und dankend abgewunken.

Aktuell seien die Landwirte mit dem Kreis und den Bürgermeistern im Gespräch, um nach der Anbindung der Gewerbegebiete und Dörfer an ein leistungsstarkes Netz auch für schnelles Internet auf den Außenliegerhöfen zu sorgen. Mit entsprechenden Fördermitteln von EU, Bund und Land könnte der Eigenanteil der Bauern dann gedeckelt werden. »Dann müsste jeder nur 2000 bis 3000 Euro für die Anbindung zahlen«, so Tillmann. Fördermittel für dieses Vorhaben beantragen zu wollen, habe die Bürgermeisterkonferenz bereits signalisiert, sagt er.

Das sagen die drei Anbieter

Teléfonica (O2): In Borgentreich können Kunden die mobile Telefonie von Teléfonica außerhalb und innerhalb von Gebäuden nutzen. Allerdings kann das Unternehmen in Borgentreich zurzeit kein schnelles mobiles Internet anbieten. Der LTE-Ausbau (4G) ist in der langfristigen Planung vorgesehen.

Deutsche Telekom: Die Deutsche Telekom betreibt im Stadtgebiet Borgentreich zurzeit vier Mobilfunkstandorte. 96 Prozent der Bevölkerung sind dort bereits mit Mobilfunk versorgt – bei einer Flächenversorgung von 97 Prozent.

Neubauten von Mobilfunkbasisstationen sind in Borgentreich aktuell nicht geplant. Im Hinblick auf den Hof Eichhagen von Graf Spiegel weist das Unternehmen darauf hin, dass die Versorgung durch das Netz der Telekom sehr gering ist, was auf die »schwierige ländliche Lage mit viel Waldbestand« zurückzuführen sei. Die notwendige Frequenzleistung für einen reibungslosen Mobilfunk könnte lediglich durch die Installation einer neuen Mobilfunkbasisstation erbracht werden.

Die dabei entstehenden Kosten belaufen sich auf einen fünfstelligen Betrag und sind unter der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Betrachtung nicht leistbar. Die Telekom bittet daher um Verständnis, dass sie die Mobilfunkabdeckung aus wirtschaftlichen Gründen hier kurzfristig nicht verbessern kann.

Vodafone: Vodafone betreibt zurzeit vier Mobilfunkstandorte in Borgentreich, von denen drei Basisstationen mit LTE-Technik ausgerüstet sind. Hof Eichhagen wird zurzeit ausschließlich mit mobiler Sprachversorgung (GSM) versorgt.

Die mobile Breitbandversorgung für Borgentreich liegt für UMTS/LTE (3G/4G) kombiniert bei 85,4 Prozent und für LTE bei 78,5 Prozent. Die nächstgelegene Mobilfunkstation ist etwa vier Kilometer von Hof Eichhagen entfernt. Hier plant das Unternehmen bis 2021 ein LTE-Upgrade, um das Gebiet später größtenteils mit LTE zu versorgen.