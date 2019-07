Von August Wilhelms

Borgentreich (WB). Die Historischen Schützenbruderschaften im Bezirksverband Warburg haben einen neuen Bezirkskönig. Der amtierende Bühner König Patrick Walter hat sich beim Bezirkskönigsschießen in Natingen durchgesetzt.

Er erzielte 29 Ringe und verwies Hubertus Heising (St. Fabian und Sebastian Neuenheerse) auf den zweiten Platz und Michael Bartoldus (St. Sebastian Borgentreich) auf Platz drei.

Der neue Bezirkskönig arbeitet als Lehrer an der Berufsschule in Detmold. Seine Ehefrau und Bezirkskönigin Eva Walter ist Physiotherapeutin. Das Königspaar ist 35 Jahre alt, hat zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren und wohnt seit einem halben Jahr in Borgen­treich.

Patrick Walter löst den bisherigen Bezirkskönig Jonas Kleinjohann von den St.-Meinolf-Schützen in Natingen ab. Kleinjohann ist aber bis zum Bundesfest vom 6. bis 8. September und dem damit verbundenen Bundeskönigsschießen in Schloß Neuhaus noch Diözesankönig der Diözese Paderborn.

Marco Kisters aus Gehrden ist neuer Bezirksschülerprinz

Beim Schießen um die Würde des Bezirksschülerprinzen war Marco Kisters von der St.-Sebastian-Bruderschaft Gehrden erfolgreich. Bisher war Titian Gievers von der St.-Sebastian-Bruderschaft Borgentreich Bezirksregent bei den Zwölf- bis 15-jährigen . Auf den nächsten Plätzen folgen Jonas van Plüer (St. Josef Kühlsen) und Luis Wal­deyer (St. Vitus Bühne).

Stefan Gelhaus aus Manrode ist neuer Bezirksprinz

Neuer Bezirksprinz ist Stefan Gelhaus. Der Sieger bei den 16- bis 23-jährigen Bewerbern gehört zur St.-Johannes-Nepomuk-Bruderschaft Manrode. Auf den nächsten Plätzen folgen Leonhard Kornhoff (St. Vitus Bühne) und Lisa Sander (St. Nikolaus Natzungen). Die neuen Bezirksmajestäten werden beim Bundesfest um die Diözesan- und Bundeswürden zum Schießen antreten dürfen.

Großer Festumzug fällt wegen Regens aus

Das Fest in Natingen begann am Samstag mit dem Antreten und dem Marsch zur Angerhalle. Dabei präsentierten sich fast alle der 13 Bruderschaften des Bezirks mit ihren prachtvollen Hofstaaten. Auch die benachbarte St.-Hubertus-Schützengesellschaft Borgholz zog durch die Straßen.

Dies sollte der einzige Umzug bleiben, denn der später geplante große Festzug durch das Dorf konnte wegen des andauernden Regens nicht durchgeführt werden. Auch die im Freien geplante Festmesse mit dem stellvertretenden Bezirkspräses Detlef Stock (Gehrden) und dem Natinger Präses Douglas Peter Cheruvathoor musste in die Angerhalle verlegt werden.

Begrüßt wurden die Festgäste durch Adjutant Franz Krolpfeifer von der gastgebenden Bruderschaft und Bezirksbundesmeister Matthias Gockeln.

Diözesanbundesmeister Eberhard Banneyer, der stellvertretende Diözesanbundesmeister Ludger Segin und der Diözesanschießmeister Franz Heinrichsmeier waren nicht nur wegen des Diözesanballs nach Natingen gekommen, sondern auch um Ehrungen an Diözesanmajestäten vorzunehmen.

So wurde dem scheidenden Diözesankönig Jonas Kleinjohann (Natingen) und dem im vergangenen Jahr noch nicht geehrten vorherigen Diözesankönig Benjamin Zell (Merlsheim) die Ehrennadel des Diözesanverbandes Paderborn in Silber und eine Urkunde überreicht.

Eine weitere wichtige Ehrung war die Auszeichnung des Bezirkssilberkönigspaares Hermann und Friederike Lotze von der St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft Natzungen.

Hermann und Friederike Lotze sind als Bezirkssilberkönigspaar geehrt worden. Foto: August Wilhelms Hermann und Friederike Lotze sind als Bezirkssilberkönigspaar geehrt worden. Foto: August Wilhelms

Bevor es mit der »Sneeze-Band« aus Niesen rund ging, ergriff Bezirksbundesmeister Matthias Gockeln noch einmal das Wort: »Eine prallvolle Halle, das macht Spaß.«