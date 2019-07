Borgentreich (WB/auwi). Auf ihre 70-jährige Geschichte blickt in diesem Jahr die Kolpingsfamilie Borgentreich zurück und feierte dies mit einem Fest in der »Steinkuhle«. Gleichzeitig wird an die Gründung der Kolpingjugend vor 40 Jahren erinnert.

Die Gründungsversammlung, bei der 57 junge Männer die Aufnahme in die Deutsche Kolpingsfamilie beantragten, fand am 8. Mai 1949 statt. Nach der vorgeschriebenen Probezeit von sechs Monaten konnten alle Antragsteller beim Kolpinggedenktag am 4. Dezember 1949 feierlich in die Deutsche Kolpingsfamilie aufgenommen werden.

Vikar gründete die Kolpingsfamilie 1949

Der damalige Vikar Ludwig Esser hatte die Kolpingsfamilie Borgentreich gegründet. Erster Senior war damals Hermann Muhs. Der 1949 gegründete Verein hat sich in diesen sieben Jahrzehnten vor allem in sozialen und religiösen Belangen wie auch für das Gemeinwohl engagiert und das Leben der Orgelstadt mitgeprägt.

Jubiläumsfeier in der Steinkuhle

Die Jubiläumsfeier in der Steinkuhle begann mit einer Kolpingmesse, die der Diözesanpräses des Kolpingwerkes Sebastian Schulz und der Bezirkspräses Pfarrer Werner Lütkefend gemeinsam zelebrierten. Das Musikensemble Natzungen spielte, auch die Kolping-Tanzgruppe »Feral« wirkte mit ihrer Darbietung dabei mit.

Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Borgentreich, Jürgen Muhs, begrüßte die Gäste. Seitens des Kolping-Diözesanvorstandes gratulierte Diözesanpräses Sebastian Schulz und überreichte ein für Kolpingjubiläen geschaffenes Kolping-Triptychon.

Karl Ellermann war Gründungsmitglied

Verdiente und langjährige Vereinsmitglieder wurden zudem geehrt. So war mit Karl Ellermann noch ein Gründungsmitglied der Kolpingsfamilie zugegen. Der Jubilar wird in diesen Tagen 88 Jahre alt.

Er hatte bereits verschiedene Aufgaben im Vorstand, bevor er 1972 Senior der Kolpingsfamilie wurde, was dem heutigen Amt des Vorsitzenden entspricht. Bis zum Jahr 1990 war er Vorsitzender der Kolpingsfamilie und wurde bei der Mitgliederversammlung 1991 deren Ehrenvorsitzender.

In seiner Zeit als Vorsitzender war er, neben der Vorbereitung und Durchführung der unterschiedlichsten inhaltlichen Angebote, maßgeblich am Aufbau der 1979 gegründeten Kolpingjugend beteiligt. Karl Ellermann war in den ersten Jahren selbst als Gruppenleiter aktiv. An der Gründung der ersten Tanzgruppe der Kolpingsfamilie im Jahr 1979 und der Umgestaltung der Steinkuhle war er maßgeblich beteiligt.

Seither wird die Steinkuhle nicht nur von der Kolpingsfamilie, sondern auch von vielen anderen Vereinen und Privatpersonen für die unterschiedlichsten Aktionen genutzt.

Ehrenzeichen des Diözesanverbandes verliehen

Nach Möglichkeit nimmt Karl Ellermann auch heute noch an den verschiedensten Angeboten der Kolpingsfamilie Borgentreich sowie an den Aktionen des Bezirksverbandes teil. Jetzt wurde Karl Ellermann mit dem Ehrenzeichen des Diözesanverbandes für sein jahrzehntelanges und vielfältiges Engagement geehrt.

Ehrenvorsitzender Werner Dürdoth geehrt

Auch die verdienstvolle Arbeit des Ehrenvorsitzenden Werner Dürdoth wurde mit dem Ehrenzeichen gewürdigt.

Schon vor seinem Eintritt in das Kolpingwerk engagierte er sich beim Aufbau der Kolpingjugend und vertrat diese seit 1980 als Altersgruppenleiter im Vorstand. 1990 wurde er zum Vorsitzenden gewählt und war maßgeblich an der weiteren Entwicklung der Kolpingjugend sowie am stetigen Ausbau der Steinkuhle zu einem Ort der Begegnung beteiligt.

Nachdem sich der auch politisch engagierte Borgentreicher Ortsvorsteher Werner Dürdoth 2016 nicht mehr zur Wahl für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung stellte, wählte ihn die Versammlung zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Der Sprecher der Borgentreicher Vereinsgemeinschaft ist weiterhin im Kolpingvorstand aktiv.

Langjährige Mitglieder ausgezeichnet

Für ihre langjährige Mitgliedschaft standen zudem folgende Personen zur Ehrung an: Das Gründungsmitglied Karl Ellermann für 70 Jahre, Rudolf Herbold, Joachim Ohlrogge und Karl-Josef Herbold für 60 Jahre, Rolf Hillebrand, Angelika Gabriel, Hildegard Fricke, Angelika Flore, Werner Dürdoth, Heinz Berendes für 40 Jahre, sowie Angelika Stüve für 25 Jahre. Angelika Stüve erhielt neben der Urkunde auch die Silberbrosche des Kolpingwerkes.

Nach den offiziellen Programmpunkten ging es in der Steinkuhle gemütlich zu.