Die Unterwasserwelt fasziniert den Borgentreicher Marek Robrecht seit einem Tauch-Schnupperkursus, den er als Kind im Familienurlaub in Ägypten absolviert hat. In einer Tauchbasis auf der kroatischen Insel Krk hilft er diesen Sommer sechs Wochen mit und arbeitet an seinem »Dive-Master-Schein«. Foto: privat

Von Sylvia Rasche

Wie Arbeit fühlt sich der Zehn-Stunden-Tag für den 24-Jährigen allerdings nicht an. »Ich würde es eher als Win-win-Situation bezeichnen. Ich helfe sechs Wochen unentgeltlich mit, dafür darf ich hier wohnen und meinen ›Dive-Master-Schein‹ machen«, betont Robrecht.

Um acht Uhr beginnt der Tag für das Team der Tauchschule. »Wir verladen die Atemluftflaschen auf die Schiffe und machen alles startklar. Ab 9 Uhr kommen die Gäste«, berichtet der Borgen­treicher.

Leidenschaft für das Tauchen schon als Kind entdeckt

Tauchen ist seine große Leidenschaft. In einem Familienurlaub in Ägypten vor zwölf Jahren hat er einen Schnupperkursus besucht, später in der Tauchstation Warburg seinen ersten Tauchschein abgelegt.

Normalerweise versucht er im Sommer, »jedes zweite Wochenende mit Freunden am Diemel- oder Edersee zu tauchen.« In diesem Sommer ist das anders.

Da darf das Vereinsmitglied der Tauchfreunde Warburg seinem großen Hobby sechs Wochen am Stück nachgehen. »Das ist eine tolle Erfahrung. Es macht Spaß, Wissen weiterzugeben und die Gäste vom eigenen Hobby zu begeistern«, erzählt der Borgentreicher.

24. Geburtstag in Kroatien

Zwei Tauchgänge am Tag, einer am Morgen und einer am Nachmittag, stehen aktuell auf seinem Programm. »Dabei sind die Aufgaben sehr unterschiedlich. Wir wechseln uns im Team regelmäßig ab«, berichtet er. Anfänger müssen eingewiesen und auf den Tauchgängen begleitet werden. »Einige wollen nur mal reinschnuppern. Andere sind gleich ein oder zwei Wochen bei uns«, erzählt Marek Robrecht, der an diesem Dienstag in Kroatien seinen 24. Geburtstag feiert.

Die Vielfalt der Unterwasserwelt und die verschiedenen Tauchplätze faszinieren ihn und machen den besonderen Reiz des Tauchens aus. Dabei ist die Kvarner Bucht gerade wegen des klaren Wassers bei Tauchern äußerst beliebt. Nicht nur auf Krk, sondern auch Nachbarinseln wie Kormati, Cres oder Plavnik gehören zu den Tauchrevieren der Schule.

Arbeiten mit verschiedenen Altersklassen

»Es gibt unter Wasser immer etwas zu entdecken. Wir führen die Gäste zu Riffen, aber auch in Höhlen oder zu Tauchwracks«, wird Abwechselung groß geschrieben. Außerdem sei es interessant, mit verschiedenen Altersklassen zu arbeiten.

»Wir haben Kinder und auch ältere Taucher hier zu Gast. Sogar eine ganze Familie ist dabei«, berichtet der Borgentreicher, der sich seinen Urlaub aufgespart hat, um zwischen Beruf und dem Start der Ausbildung zum Techniker Maschinenbau diese sechs Wochen auf Krk verbringen zu können. »So lange war ich noch nie von zu Hause weg«, sagt Marek Robrecht, dessen Familie ihn während seiner letzten Woche besuchen wird.

Gegen 16 Uhr kehren die Schiffe von den Taucheinsätzen zurück. Danach gibt es noch etwa zwei Stunden Arbeit an Land. »Wir bereiten die Flaschen schon mal für den nächsten Tag vor. Außerdem verleihen wir Ausrüstung, die dann meist um die Zeit zurückgebracht wird«, schildert er seinen Tagesablauf. Nach 18 Uhr wird es dann ruhiger. »Wir kochen oft gemeinsam und sitzen zusammen«, erzählt der Industriemechaniker.

Auf dem Weg zum Tauchlehrer

Die Tauchbasis »Fun Diving« kannte er schon vorher, hat hier vor vier Jahren selbst als Gast seinen Urlaub verbracht. Ein befreundeter Taucher aus Paderborn hat ihm den »Job« in der Kvarner Bucht vermittelt. Für Marek Robrecht ist damit ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Wenn er am Ende seines kroatischen Sommers den »Dive-Master« in der Tasche hat, fehlt ihm nur noch eine weitere Prüfung auf dem Weg zum Tauchlehrer.