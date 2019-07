Sophia Justus steigt am 7. August in den Flieger Richtung Amerika. Für ein knappes halbes Jahr wird die 16-Jährige aus Borgholz bei einer Gastfamilie in Idaho leben. Möglich macht ihr diesen Aufenthalt in den USA das Parlamentarische Patenschafts-Programm des Deutschen Bundestages. Pate der Stipendiatin ist der Bundestagsabgeordnete Christian Haase. Foto: Silvia Schonheim

Von Silvia Schonheim

Borgentreich (WB). Länger als neun Tage war Sophia Justus noch nicht von Zuhause weg. Am 7. August hebt die 16-Jährige am Frankfurter Flughafen ab – Richtung Amerika. Für ein knappes Jahr lässt die Gymnasiastin ihre Familie in Borgentreich-Borgholz hinter sich. Angst vor Heimweh? Fehlanzeige! »Ich bin ganz gespannt auf meine Gastfamilie.«

Möglich macht ihr das Auslandsjahr im Bundesstaat Idaho das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestages. Sophias Pate in dieser Zeit ist der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase. Der Aufenthalt ist für Sophia Justus komplett kostenfrei. Der Deutsche Bundestag vergibt über das PPP Stipendien an Schüler und junge Berufstätige.

Kurzbewerbung an den Bundestag

»Vor einem Jahr habe ich eine Kurzbewerbung an den Bundestag gerichtet«, erzählt Sophia, die das städtische Gymnasium in Beverungen besucht. Vater Thorsten Justus (42) gibt offen zu: »Da haben wir noch nicht wirklich dran geglaubt, dass daraus etwas werden könnte.« Doch Sophias Wunsch, ein Jahr im Ausland – besonders gerne in den USA – zu verbringen, war so groß, dass sie viele Bewerbungen – auch an andere Organisationen – losschickte. »Weil wir befürchteten, dass aus all diesen Bemühungen nichts wird, haben wir uns im Vorfeld bereits für einen Schüleraustausch mit einer Französin entschieden«, berichtet Sophias Vater. Als für diesen Austausch alles unter Dach und Fach war, kam nach einem Vorstellungsgespräch überraschend die Zusage für das Parlamentarische Patenschafts-Programm.

Die junge Französin hat die Familie Justus dennoch bei sich aufgenommen – allerdings nur für ein halbes Jahr und ohne Gegenbesuch von Sophia in Frankreich.

Am 7. August ab in den Flieger

»Von vier auf zwei Kinder – das wird ganz schön ruhig bei uns im Haus«, befürchtet Thorsten Justus. Die französische Austauschschülerin ist bereits vor ein paar Tagen abgereist. Sophia steigt am 7. August in den Flieger. Dann bleiben Thorsten Justus und seiner Frau Dörthe ihre beiden jüngeren Töchter Johanna (14) und Greta (12).

»Meine Familie werde ich natürlich vermissen«, weiß Sophia schon jetzt. Doch in der Stadt Nampa in Idaho hat sie bereits Familienanschluss auf Zeit: »Ich habe schon per Mail Kontakt mit meiner Gastfamilie gehabt und wir haben auch schon miteinander geskypt. Die Gasteltern sind noch sehr jung, beide 30. Sie haben drei Kinder, fünf und drei Jahre alt, das Baby ist sechs Monate alt. Sie machen einen total netten Eindruck.«

Ihr Zimmer in dem Haus der amerikanischen Familie hat Sophia bereits gesehen. Auch ein Willkommensgeschenk liegt schon für sie bereit. »Meine Gastfamilie ist wohl genauso aufgeregt wie ich«, vermutet die junge Borgholzerin. »Sie posten ganz fleißig Bilder auf Facebook.«

Verrückt nach Tischtennis wie ihre Familie in Deutschland ist die amerikanische Gastfamilie wohl nicht. »Aber eine Tischtennisplatte haben sie schon«, hofft Sophia, dass sie ab und zu zum Schläger greifen kann. Zwei Wochen hat sie intensiv Zeit, um ihre Gastgeber kennen zu lernen. Dann beginnt die Highschool-Zeit.

Die 16-Jährige hat sich vorgenommen, offen auf die Menschen zuzugehen: »Ich möchte mein Englisch verbessern, die Leute und die Kultur kennen lernen.« Und genau das ist auch das Ziel des PPP. »Das Programm soll dabei helfen, dass junge Deutsche Amerika kennenlernen. Vorurteile sollen abgebaut werden«, sagt Christian Haase.

Große Abschiedsparty

Am Montag gibt es eine große Abschiedsparty für Sophia. Am Mittwoch bringen die Eltern und die beiden Schwestern Sophia mit dem Auto zum Flughafen nach Frankfurt. »Erst geht es mit etwa 60 weiteren Stipendiaten nach Washington, nach einer Übernachtung geht es weiter nach Boise«, erzählt Sophia. Am Flughafen der Hauptstadt Idahos wird die Borgholzerin von ihrer Gastfamilie oder einer örtlichen Koordinatorin in Empfang genommen.

Sophias Bordlektüre steht bereits fest. In ein Abschiedsbuch haben Freunde, Verwandte und Bekannte all ihre Wünsche notiert, die sie Sophia mit auf den Weg geben möchten. »Ich habe noch nicht reingeschaut. Mal sehen, was drin steht.«